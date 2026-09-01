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萬泰科：訂單能見度非常高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

萬泰科（6190）昨（1）日舉行法說會，董事長張銘烈表示，低軌衛星產品占營收比重將倍增至15%，新開發太空產品也在認證當中，整體而言「目前訂單能見度非常高」，預期下半年獲利優於上半年，今年營收一定可以超越原訂百億元目標，2027年持續看俏。

針對毛利率展望，萬泰科說，隨著毛利較高的新產品推出，加上高階產品在台灣增加產量，組合優化之下，伴隨漲價成功，下半年毛利率將優於上半年，7月自結毛利率已經回到去年平均水準。

低軌衛星方面，萬泰科執行長張程雅表示，客戶發豪語要投入100萬顆衛星，萬泰科太空地面產品出貨量也由100萬套、400萬套、500萬套、到1,000萬套，不斷增加中。

萬泰科內部估算，低軌衛星占今年營收比重約7%，未來朝10%到15%邁進。至於應用在太空衛星與資料中心線材產品，是太空應用最高階產品，非常嚴格，也與美國軍事安規相關，正在驗證中，之後可以導入，希望下次法說會可以報佳音。

至於AI產品，萬泰科除了穩定出貨高速傳輸線（如 PCIe 5.0／6.0 系列），還針對AI伺服器開發的高階伺服器電源線、液冷散熱測漏線等高附加價值新品，客戶端驗證進展順暢，預期將於2026年底前分批出貨。

此外，高頻銅導線應用已成功跨足實體AI領域，包含無人機及協作機器人等新興商機，未來增長潛力龐大。

萬泰科 低軌衛星 毛利率

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