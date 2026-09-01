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佳必琪獲挪威主權基金投資

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

佳必琪（6197）昨（1）日舉行法說會，宣布獲得挪威主權基金投資，持股比重約0.13%，旗下1.6T光通訊產品也開始出貨，跟上「光進銅退」趨勢。佳必琪董事長張舒眉表示，目前產能不足，客戶已經由過去的短單，改下長單，訂單能見度看到2028年。

張舒眉強調，需求持續非常熱絡，長單的好處就是毛利率可以提升，因為不用這麼多產品都走空運，也不用搶購原料。

談到輝達Vera Rrubin新產品，張舒眉透露， 機櫃9月開始量產，零組件在6月與7月交貨，客戶再更改，並趕在9月出貨，預期第4季大量出貨，「我們收到很多訂單，正在安排交期」。同時，VR機櫃內將沒有連接線，佳必琪將加入新世代的背板連接器，跟上趨勢。

光通訊方面，佳必琪說，上半年相關業務較去年全年成長一倍，主要動能來自1.6T、800G及光纖線材在北美市場的研發與投資。旗下1.6T迴路模組已取得四家美國客戶認證並出貨，並持續布局共同封裝光學（CPO）相關光、銅高速連接器及下一代產品。

佳必琪目前聚焦光通訊、高速傳輸及高功率等三大AI方向，其中，資料網路電信事業占營收約65%至70%，主要應用於AI伺服器、資料中心及高效能運算；智慧聯結事業占比約30%至35%，並隨AI應用延伸至人形機器人、自主移動機器人、無人機等領域，擴大高功率連線布局。

高功率大電流產品方面，佳必琪有超過六家CSP客戶，以及超過20家ODM客戶，並與十家以上美國、歐洲、日本國際電源供應客戶合作，其中100安培（A）產品已陸續導入量產，200A產品持續驗證及開發；另針對五家以上國際半導體大廠客戶，客製化的130A產品第3季量產。

隨著AI機櫃功率密度持續提高，佳必琪也投入800伏特高壓直流電（HVDC）、高電流匯流排及液冷相關連接方案，並持續將液冷導入高功率產品，搶攻下一代AI資料中心電力與散熱需求。

佳必琪 挪威 主權基金

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