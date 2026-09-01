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緯穎除權行情 火力全開

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

伺服器代工大廠緯穎（6669）今（2）日將除權，每股配發1.983股股票股利，是近年台股罕見高配股公司，投資人手上每張持股除權後，可再領到1,983股股票，等於「買一張再送近二張」，吸引投資人積極買進，激勵昨（1）日緯穎收盤衝上漲停板7,800元天價，成為台股股價第三高的公司。

緯穎昨天提前啟動除權前慶祝行情。市場人士分析，緯穎昨天股價衝高，一方面是該公司是高達7,000多元的高價股，此次除權權值頗大，投資人若參與除權，可分到不少股票，成為誘因之一。

尤其日前有其他基本面出色的上市櫃公司大幅配股，除權後股價一路飆漲，緯穎基本面強勁，市場期待除權後走勢複製該飆股模式。

另外，隨著緯穎配股數大增，除權後，股價也將同步大幅稀釋近三分之一，以昨日收盤價7,800元計算，今天除權開盤參考價為2,615元，也讓市場資金更容易入手。

針對大幅配股，緯穎董事長洪麗寗先前於股東常會曾表示，公司內部對此做過多次討論，結論是除了可藉此保留充裕現金做為營運所需之外，也是回應很多投資人「緯穎股價太高買不起」的心聲，因此除權雖會使得股價縮水，但可望讓更多有意投資緯穎的民眾投資。

緯穎近期營運動能強勁，受惠美系雲端大廠訂單持續挹注，下半年又有GPU專案加持，下半年業績成長動能可望明顯高於上半年。

緯穎 配股 權值

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