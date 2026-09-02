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雙鴻報喜 打入輝達VR 鏈 最快9月底出貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
雙鴻董事長林育申。王郁倫攝影
雙鴻董事長林育申。王郁倫攝影

散熱大廠雙鴻（3324）董事長林育申昨（1）日表示，已切入輝達最新Vera Rubin平台水冷板供應鏈，估計9月底、10月初開始出貨，加上其他雲端服務供應商（CSP）客戶專案也將開始量產出貨，預估第4季將是全年營運高峰，明年會比今年更旺。

林育申昨天出席雙鴻新總部啟用記者會，釋出以上訊息。據悉，雙鴻上半年僅打入輝達GB系列水冷板供應鏈，並未入列VR水冷板供應鏈名單，輝達是在今年中積極與雙鴻洽商，拍板VR水冷板合作細節。

林育申指出，相較於5月股東會時釋出的展望，如今加入VR水冷板供應鏈挹注及其他CSP專案加持下，公司全年業績展望「將比原先預估年增七成更樂觀」。隨著泰國新產能相繼續加入，加上AI水冷散熱專案愈來愈多，明年業績還會再創高。

林育申表示，雙鴻從2024年到2026年資本支出已接近100億元，今年資本支出約30多億元，明年則與今年差不多，泰國二期廠9月開始量產，產能將較目前翻倍，三期廠預計今年第4季動工，明年第3季投產。

雙鴻切入輝達VR水冷板供應鏈之餘，第4季也將開始出貨亞馬遜、Meta等CSP大客戶AI資料中心所使用的水冷散熱零組件，看好下半年營運逐季走升，第4季攀上全年營運高峰。

雙鴻 輝達 供應鏈

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