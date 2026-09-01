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總價4.8億元、每股160元 雋揚處分漢神購物中心股權6%予漢神資產管理
雋揚國際（1439）1日舉行董事會通過處分轉投資事業「漢神購物中心」部分股權；雋揚表示，為充實營運資金及挹注本業經營，決議以每股160元、處分持有6%漢神購物中心股權予雋揚關係人、漢神資產管理。
雋揚指出，總計本次以總價4.8億元，以每股160元，處分300萬股、約3,000張持股予「漢神資產管理」，處分後，雋揚仍持有10%「漢神購物中心」股權。
此外，雋揚今董事會同步通過新北市泰山區興仁段合建案；雋揚指出，該案將與公司關係人暨地主威力國際開發合建分售。
雋揚表示，新北市泰山區興仁段合建案土地面積約1,350.39坪、約4,464.11平方公尺，公司預計以不超過25.43億元參與投資。公司預計以地主40%、建方60%進行合建分配。
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