最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1,475萬元

皇翔（2545）1日公告，為提高資金運用效益，於8月3日至9月1日期間處分聯發科（2454）股票共175張，每股平均處分價格4,246.95元，交易總金額約7.43億元，處分損失約1,475萬元。此次處分後，皇翔仍持有聯發科股票共83張，總金額約3.57億元，持股比例約0.003%。

央行打房近兩年，讓房市買氣大降溫，皇翔建設近來多把眼光轉向業外投資，頻繁進出股票市場，陸續買進與處分不少電子股，包括聯發科、台積電（2330）、台達電（2308）、南亞科（2408）、國巨*（2327）等，觀察皇翔操作的股票，都是近來市場的熱門標的。

值得一提的是，在皇翔處份部分聯發科股票前，聯發科1日股票直衝漲停，主要就是因為輝達（NVIDIA）投資聯發科35億美元（約新台幣1,100億元）可轉債，且兩家公司後續將深化合作。該項意義重大，是輝達首度投資台灣企業，也是台灣資本市場歷來最大規模海外可轉債發行案。

不過，皇翔仍手握83張聯發科股票，倘若聯發科股票持續上漲，屆時皇翔仍可受惠業外獲利。