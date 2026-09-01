櫃買中心攜手永豐金證券 國際半導體展引資活動搶先登場

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日至4日在台北南港展覽館隆重登場，櫃買中心特於9月1日與永豐金證券合作舉辦2026年半導體展高峰論壇，邀請精測（6510）、旺矽（6223）、漢測（7856）、聖暉*（5536）、台特化（4772）、群翊（6664），以及德鑫半導體聯盟成員等共襄盛舉，分享產業競爭優勢與最新營運亮點，總共吸引近300人次的國內外機構投資人參加，場面熱絡，顯示櫃買市場的優質企業再次深獲國際資本市場青睞及肯定。

櫃買中心表示，半導體產業不僅是近年國際資本市場投資布局的焦點，也是我國政府目前推動的五大信賴產業之一。截至2026年8月底止，上櫃及興櫃市場半導體業族群總市值已突破5兆元，係櫃買市場市值占比最高的類股，充分展現半導體產業發展動能及資本市場競爭力。這次參與2026年半導體展高峰論壇都是半導體相關領域中的績優公司，除吸引國內眾多資產管理公司與保險公司之外，亦有海外的專業投資機構積極參與，現場交流互動熱烈。

近期櫃買市場表現優異，今年6月22日櫃買指數收453.50點，創下櫃買市場歷史新高，截至8月底止，櫃買指數本年累計上漲達45%，上櫃股票日均值約2,250億元。櫃買中心未來將持續積極協助半導體企業進入資本市場，助力優質企業拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，積極推動台灣成為亞洲資產管理中心願景。