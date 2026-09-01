快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買中心攜手永豐金證券 國際半導體展引資活動搶先登場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心攜手永豐金證券，國際半導體展引資活動搶先登場。櫃買中心／提供
櫃買中心攜手永豐金證券，國際半導體展引資活動搶先登場。櫃買中心／提供

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日至4日在台北南港展覽館隆重登場，櫃買中心特於9月1日與永豐金證券合作舉辦2026年半導體展高峰論壇，邀請精測（6510）、旺矽（6223）、漢測（7856）、聖暉*（5536）、台特化（4772）、群翊（6664），以及德鑫半導體聯盟成員等共襄盛舉，分享產業競爭優勢與最新營運亮點，總共吸引近300人次的國內外機構投資人參加，場面熱絡，顯示櫃買市場的優質企業再次深獲國際資本市場青睞及肯定。

櫃買中心表示，半導體產業不僅是近年國際資本市場投資布局的焦點，也是我國政府目前推動的五大信賴產業之一。截至2026年8月底止，上櫃及興櫃市場半導體業族群總市值已突破5兆元，係櫃買市場市值占比最高的類股，充分展現半導體產業發展動能及資本市場競爭力。這次參與2026年半導體展高峰論壇都是半導體相關領域中的績優公司，除吸引國內眾多資產管理公司與保險公司之外，亦有海外的專業投資機構積極參與，現場交流互動熱烈。

近期櫃買市場表現優異，今年6月22日櫃買指數收453.50點，創下櫃買市場歷史新高，截至8月底止，櫃買指數本年累計上漲達45%，上櫃股票日均值約2,250億元。櫃買中心未來將持續積極協助半導體企業進入資本市場，助力優質企業拓展國際能見度與市場規模，深化與資本市場的對接，積極推動台灣成為亞洲資產管理中心願景。

永豐金 櫃買中心

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台日資產管理業者與證券商齊聚「台日ETF交流論壇」

鴻海劉揚偉出席力挺！台灣量子論壇吸10國與會 盼成量子產業樞紐

打造信賴產業鏈 賴總統：台灣已建立完整半導體聚落

凱基金數位資產創新！協力DigiFT發行全球首檔台股 ETF 鏈上 RWA 代幣

相關新聞

櫃買中心攜手永豐金證券 國際半導體展引資活動搶先登場

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日至4日在台北南港展覽館隆重登場，櫃買中心特於9月1日與永豐金證券合作舉辦2026年半導體展高峰論壇，邀請精測（6510）、旺矽（6223）、漢測（7856）、聖暉*（5536）、台特化（4772）、群翊（6664），以及德鑫半導體聯盟成員等共襄盛舉，分享產業競爭優勢與最新營運亮點，總共吸引近300人次的國內外機構投資人參加，場面熱絡，顯示櫃買市場的優質企業再次深獲國際資本市場青睞及肯定。

萬泰科法說會／低軌衛星占營收比重將倍增 全年營收超越百億元有信心

萬泰科（6190）1日舉行法說會，該公司低軌衛星產品占營收比重將倍增至15%，新開發太空產品認證中，希望下次法說會報佳音，董事長張銘烈表示，目前訂單能見度非常高，下半年獲利優於上半年，今年業績一定可以超越百億元目標。

台新新光金上半年賺438億元大增3.3倍 林維俊：明年股利有信心更好

台新新光金控（2887）今（1）日舉行第二季法人說明會，上半年稅後淨利達438億元，較去年同期大增329%，每股稅後盈餘（EPS）1.69元，年化股東權益報酬率15.36%。隨今年獲利明顯成長，市場關注明年股利政策，總經理林維俊表示，「非常有信心」明年股利會比今年好，但強調股利政策仍以長期穩定、可預期為原則，不會設定固定配發率。

雋揚今晚7點召開重訊 財務長說明董事會重大決議

雋揚（1439） 1日19時於證交所三樓記者室召開重訊記者會，由財務長葉品卉說明董事會重大決議。

全新獲利／自結7月稅後純益年增236% 每股賺0.62元

磊晶廠全新（2455）因近期股價波動劇烈，列為警示股，1日公告7月稅後純益1.15億元，年增236.9%，單月每股純益0.62元，年增226.3%，獲利表現亮眼。

第一上市公司2026上半年度營收成長4.87%、獲利成長20.8%

台灣證券交易所表示，第一上市公司（含創新板第一上市公司）2026年上半年度財務報告計92家，除永冠-KY（1589）外均已於8月31日完成公告申報。經統計第一上市公司2026年上半年度營業收入5,340億元，較2025年同期成長248億元，增幅4.87%；2026年上半年度稅前淨利604億元，較去年同期增加104億元，增幅20.80%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。