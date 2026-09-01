萬泰科法說會／低軌衛星占營收比重將倍增 全年營收超越百億元有信心

萬泰科（6190）1日舉行法說會，該公司低軌衛星產品占營收比重將倍增至15%，新開發太空產品認證中，希望下次法說會報佳音，董事長張銘烈表示，目前訂單能見度非常高，下半年獲利優於上半年，今年業績一定可以超越百億元目標。

張銘烈說，該公司上半年營收54億元，7月營收10.6億元創新高，8月、9月、10月的訂單能見度都非常高，今年一定可以突破百億元目標，2027年持續成長。

針對毛利率展望，萬泰科說，隨著毛利較高的新產品推出，加上高階產品在台灣增加產量，在組合優化之下，加上漲價成功，下半年毛利率將優於上半年，7月自結毛利率已經回到去年平均水準。

低軌衛星方面，萬泰科執行長張程雅表示，客戶發豪語要投入100萬顆衛星，該公司太空地面產品出貨量，也由100萬、400萬、500萬、到1,000萬套，不斷增加中。低軌衛星占今年營收約7%，未來朝向10%到15%邁進。至於應用在太空衛星與資料中心線材產品，是太空應用最高階產品，非常嚴格，也與美國軍事安規相關，正在驗證中，之後可以導入，希望下次法說會可以報佳音。

至於AI產品，萬泰科除了穩定出貨高速傳輸線（如 PCIe 5.0/6.0 系列），還針對AI伺服器開發的高階伺服器電源線、液冷散熱測漏線等高附加價值新品，客戶端驗證進展順暢，預期將於2026年底前分批出貨。此外，高頻銅導線應用已成功跨足實體AI領域，包含無人機及協作機器人等新興商機，未來增長潛力龐大。

萬泰科2026年資本支出規劃約為4億元。其中，因應AI機櫃內高速線材的強勁需求，泰國高速線第三期擴產案預計投入約2.5億元，新廠規劃於2027年3月落成，屆時總月產能可達1,800-2,000萬米，有效緩解供不應求現狀；此外，越南廠輻照交聯線（E-Beam）擴產案已於1月順利進入試量產，可靈活因應地緣政治與關稅變數，展現極具調節彈性的供應鏈韌性。