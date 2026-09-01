快訊

勇消救泛舟客殉職…2人仍受困！沙洲上寫字求「行動電源」等3物

陳其邁證實！台積電將進駐白埔產業園區 建半導體供應鏈基地

美、中也想收藏 日籍教授45件珍藏文物選擇捐台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

萬泰科法說會／低軌衛星占營收比重將倍增 全年營收超越百億元有信心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科財會經理黃琡媚（左起）、董事長張銘烈、執行長張程雅。記者蕭君暉／攝影
萬泰科財會經理黃琡媚（左起）、董事長張銘烈、執行長張程雅。記者蕭君暉／攝影

萬泰科（6190）1日舉行法說會，該公司低軌衛星產品占營收比重將倍增至15%，新開發太空產品認證中，希望下次法說會報佳音，董事長張銘烈表示，目前訂單能見度非常高，下半年獲利優於上半年，今年業績一定可以超越百億元目標。

張銘烈說，該公司上半年營收54億元，7月營收10.6億元創新高，8月、9月、10月的訂單能見度都非常高，今年一定可以突破百億元目標，2027年持續成長。

針對毛利率展望，萬泰科說，隨著毛利較高的新產品推出，加上高階產品在台灣增加產量，在組合優化之下，加上漲價成功，下半年毛利率將優於上半年，7月自結毛利率已經回到去年平均水準。

低軌衛星方面，萬泰科執行長張程雅表示，客戶發豪語要投入100萬顆衛星，該公司太空地面產品出貨量，也由100萬、400萬、500萬、到1,000萬套，不斷增加中。低軌衛星占今年營收約7%，未來朝向10%到15%邁進。至於應用在太空衛星與資料中心線材產品，是太空應用最高階產品，非常嚴格，也與美國軍事安規相關，正在驗證中，之後可以導入，希望下次法說會可以報佳音。

至於AI產品，萬泰科除了穩定出貨高速傳輸線（如 PCIe 5.0/6.0 系列），還針對AI伺服器開發的高階伺服器電源線、液冷散熱測漏線等高附加價值新品，客戶端驗證進展順暢，預期將於2026年底前分批出貨。此外，高頻銅導線應用已成功跨足實體AI領域，包含無人機及協作機器人等新興商機，未來增長潛力龐大。

萬泰科2026年資本支出規劃約為4億元。其中，因應AI機櫃內高速線材的強勁需求，泰國高速線第三期擴產案預計投入約2.5億元，新廠規劃於2027年3月落成，屆時總月產能可達1,800-2,000萬米，有效緩解供不應求現狀；此外，越南廠輻照交聯線（E-Beam）擴產案已於1月順利進入試量產，可靈活因應地緣政治與關稅變數，展現極具調節彈性的供應鏈韌性。

萬泰科 法說會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雙鴻切入VR水冷板供應鏈 董座林育申：今、明年業績非常樂觀

大立光漲停創天價！網嗨「重返榮耀」：下一檔萬金股

博晟法說會／愛膝康拚美授權、OIF日本三期明年第1季收案

華為上半年營收增一成 淨利卻跌超三成…研發投入創新高

相關新聞

櫃買中心攜手永豐金證券 國際半導體展引資活動搶先登場

2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）9月2日至4日在台北南港展覽館隆重登場，櫃買中心特於9月1日與永豐金證券合作舉辦2026年半導體展高峰論壇，邀請精測（6510）、旺矽（6223）、漢測（7856）、聖暉*（5536）、台特化（4772）、群翊（6664），以及德鑫半導體聯盟成員等共襄盛舉，分享產業競爭優勢與最新營運亮點，總共吸引近300人次的國內外機構投資人參加，場面熱絡，顯示櫃買市場的優質企業再次深獲國際資本市場青睞及肯定。

萬泰科法說會／低軌衛星占營收比重將倍增 全年營收超越百億元有信心

萬泰科（6190）1日舉行法說會，該公司低軌衛星產品占營收比重將倍增至15%，新開發太空產品認證中，希望下次法說會報佳音，董事長張銘烈表示，目前訂單能見度非常高，下半年獲利優於上半年，今年業績一定可以超越百億元目標。

台新新光金上半年賺438億元大增3.3倍 林維俊：明年股利有信心更好

台新新光金控（2887）今（1）日舉行第二季法人說明會，上半年稅後淨利達438億元，較去年同期大增329%，每股稅後盈餘（EPS）1.69元，年化股東權益報酬率15.36%。隨今年獲利明顯成長，市場關注明年股利政策，總經理林維俊表示，「非常有信心」明年股利會比今年好，但強調股利政策仍以長期穩定、可預期為原則，不會設定固定配發率。

雋揚今晚7點召開重訊 財務長說明董事會重大決議

雋揚（1439） 1日19時於證交所三樓記者室召開重訊記者會，由財務長葉品卉說明董事會重大決議。

全新獲利／自結7月稅後純益年增236% 每股賺0.62元

磊晶廠全新（2455）因近期股價波動劇烈，列為警示股，1日公告7月稅後純益1.15億元，年增236.9%，單月每股純益0.62元，年增226.3%，獲利表現亮眼。

第一上市公司2026上半年度營收成長4.87%、獲利成長20.8%

台灣證券交易所表示，第一上市公司（含創新板第一上市公司）2026年上半年度財務報告計92家，除永冠-KY（1589）外均已於8月31日完成公告申報。經統計第一上市公司2026年上半年度營業收入5,340億元，較2025年同期成長248億元，增幅4.87%；2026年上半年度稅前淨利604億元，較去年同期增加104億元，增幅20.80%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。