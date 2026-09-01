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全新獲利／自結7月稅後純益年增236% 每股賺0.62元
磊晶廠全新（2455）因近期股價波動劇烈，列為警示股，1日公告7月稅後純益1.15億元，年增236.9%，單月每股純益0.62元，年增226.3%，獲利表現亮眼。
全新受惠磷化銦（Inp）磊晶市場需求爆發，營運動能看旺，帶動近期股價頻頻飆漲，今日股價開高走高，終場強攻漲停板，上漲47元，收524元，創公司掛牌以來歷史新天價。
據悉，全新近期再度喜獲美系磷化銦基板龍頭供應商來料，加上美系光通訊晶片大客戶自帶料源下單，推升全新訂單能見度已直達年底，第3季起營運動能有望全面爆發。
磷化銦基板自去年第4季起漲以來，至今已數度調漲，而由基板製成的磊晶也已二度調漲，如今第4季很可能第三度調漲，意味著市場供不應求的情況，讓光通訊模組廠與AI資料中心業者甘願加價搶貨，成為標準的賣方市場。
全新進一步指出，儘管近期磷化銦基板出口已略有放寬，但市場需求仍遠大於供給，加上產業旺季到來，因此公司現階段產線幾乎都處於「極度忙碌」的狀態，目前也已積極添購新設備，將全力擴充新產能。
法人表示，對磊晶廠而言，「有料才有貨、有料才有營收」，而全新近期已順利取得多批磷化銦基板，預料第3、4季將陸續反應出營收成長動能，而客戶帶料委託生產的另一商業模式，則有助於毛利率提升。
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