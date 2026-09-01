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第一上市公司2026上半年度營收成長4.87%、獲利成長20.8%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所表示，第一上市公司（含創新板第一上市公司）2026年上半年度財務報告計92家，除永冠-KY（1589）外均已於8月31日完成公告申報。經統計第一上市公司2026年上半年度營業收入5,340億元，較2025年同期成長248億元，增幅4.87%；2026年上半年度稅前淨利604億元，較去年同期增加104億元，增幅20.80%。

2026上半年度第一上市公司展現營運韌性與競爭力，整體第一上市公司獲利者計67家，約占74%，另較去年同期成長者計54家，約占59%。其中，獲利成長產業如其他電子業、電子零組件業及電機機械業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握 AI市場機遇，收穫豐碩。

證交所提醒投資人從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上市公司財務報告可至公開資訊觀測站的「財務報表專區」(含「XBRL資訊平台」)查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較 e 點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「主題專區」中的「財務及交易資訊重點專區」，將公開資訊觀測站所揭露資訊依「財務資訊」七項指標及「交易資訊」五項指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，台灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。

上市公司 營收 永冠

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