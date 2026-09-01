長聖營收／8月1.09億元 年增21%、月增11%

生技股長聖（6712）今日公告8月營收1.09億元，年增21%、月增11%；前八月累計營收6.69億元，年增17%。

長聖指出，8月營收表現年、月雙增，主要受惠於細胞儲存、細胞製備服務及 CDMO（委託開發暨製造服務）相關業務穩定推進。

長聖也表示，近期國際 mRNA 癌症免疫治療進展，受到全球醫學界與資本市場高度關注；長聖指出，Moderna 與 Merck 的臨床大捷，進一步驗證了癌症免疫治療結合 mRNA 平台的臨床與商業價值，也顯示 mRNA 技術正從傳染病疫苗逐步延伸至難治型癌症治療的全新領域。

長聖表示，該公司CAR001核心技術，以AI 輔助設計 × mRNA 非病毒電穿孔技術，長聖核心管線 CAR001 已完成第一期臨床試驗，已進入 Phase IIa（二期 a）臨床開發階段且收案中。CAR001 為公司布局實體腫瘤細胞治療的重要產品，聚焦於晚期或復發難治實體腫瘤病人，期望未來提供不同於傳統治療的新選擇。

長聖指出，CAR001 的技術以AI 與生物資訊分析（智慧導航）：研發團隊運用先進的 AI 與生物資訊分析平台，從大量的臨床基因組學與生物大數據中進行深度篩選，成功鎖定「人類白血球抗原G（HLA-G）」作為攻克實體腫瘤的關鍵特異性標靶。透過 AI 的結構模擬，團隊得以精準評估其分子設計與臨床開發策略，大幅提升研發效率。而mRNA 電穿孔技術（細胞改裝），則是製程中利用微電擊（電穿孔）將 mRNA 送入細胞進行工程化，賦予其精準辨識並攻擊腫瘤的能力。

長聖CAR001二期臨床持續收案中，長聖將穩定累積安全性與關鍵療效資料，並作為後續國際臨床開發、製程放大、細胞庫建置及國際授權合作（Out-licensing）的重要基礎。

展望未來，長聖將持續以 CDMO 與細胞治療服務作為穩定營運基礎，並推進二期臨床收案中的 CAR001，以及 EXO001、dEV001 等自有新藥管線，深化 AI、mRNA與外泌體等異體細胞製程技術平台。