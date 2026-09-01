台新新光金上半年賺438億元 大增3.3倍 林維俊：明年股利有信心更好

台新新光金控（2887）今（1）日舉行第二季法人說明會，上半年稅後淨利達438億元，較去年同期大增329%，每股稅後盈餘（EPS）1.69元，年化股東權益報酬率15.36%。隨今年獲利明顯成長，市場關注明年股利政策，總經理林維俊表示，「非常有信心」明年股利會比今年好，但強調股利政策仍以長期穩定、可預期為原則，不會設定固定配發率。

今天台新新光金股價上漲1.75元，收在40.3元，成為第四家市值破兆的金控公司，林維俊表示，感謝股東對台新新光金的肯定。

台新新光金今年配發每股1元現金股利及0.1元股票股利。林維俊指出，股利最終仍須由董事會決議，除了考量金控整體獲利，也會比較主要金控同業殖利率；未來原則仍將以現金股利為主，股票股利則保留彈性。

從三大事業來看，銀行仍是穩定獲利來源。台新銀行上半年稅後淨利124億元，加計新光銀行48億元，兩家銀行合計172億元，年增74.2%；台新銀行淨利息收入200億元、年增26.7%，淨手續費收入110億元、年增32%，總放款突破2兆元、年增12%。

壽險則成為今年獲利成長的重要引擎。新光人壽上半年稅後淨利225億元，若加計FVOCI股票處分損益，調整後累計獲利達737億元；上半年新契約CSM達351億元、初年度保費收入762億元，年增37%，避險前經常性投資收益率達4.19%。

此外，新壽截至上半年股債未實現利益逾900億元，其中股票占約九成。對明年接軌新一代清償能力制度（TW-ICS）的資本狀況，林維俊表示，目前內部評估至少可達125%以上，但最終仍須視主管機關規範而定。

台新證券上半年稅後淨利則達75億元。台新新光金前7月獲利進一步增至527.3億元，EPS達2.04元，已超越去年全年EPS的1.91元。林維俊表示，金控合併滿一年，投信、人壽及證券均已完成整併，下一階段將持續推進銀行整合，並強化銀行、壽險、證券及投信四大核心事業綜效。