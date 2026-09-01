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量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

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量價榜抓到資金新焦點！欣興成交值竟達台積電2倍 穩懋爆量飆漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股9月首日強勢反攻，集中市場加權指數大漲820.25點、收46,948.72點，成交值收斂至1.08兆元，三大法人聯手回補561.39億元。在指數創高之際，量價排行榜也浮現資金新動向，其中最吸睛的是欣興（3037）成交值高達851.83億元，不僅拿下單日成交值冠軍，更超越台積電（2330）的416.13億元逾1倍，顯示資金火力明顯向PCB、載板族群集中。

欣興今日股價雖下跌2.8%、收971元，盤中最低一度探至911元，但已較前兩日重挫回穩，成交量同步放大至8.92萬張，成交值更創下851.83億元，單日成交值約為台積電的2.05倍，成為量價榜最值得關注的個股。

欣興回穩，也帶動資金回流PCB、載板族群。臻鼎-KY（4958）大漲7%、收535元，成交值369.66億元，排名第4；景碩（3189）上漲6.72%、收874元，成交值309.74億元，排名第5。兩檔成交值同步衝進前5名。

另一個亮點則是矽光子概念股穩懋（3105），股價強攻漲停、收492元，成交量達5.53萬張，成交值262.68億元，擠進成交值第8名，周轉率高達13.03%，成為今日爆量強攻的代表。市場近期關注美國可能限制中國大陸新型光纖收發器輸美，穩懋被視為潛在受惠者，相關題材進一步推升買盤熱度。

除了PCB、矽光子，記憶體與大型電子股也維持高人氣。南亞科（2408）成交值414.26億元、排名第3，但股價下跌4.6%、至518元，5日線得而復失；聯電（2303）則以21.84萬張成交量拿下個股成交量冠軍，股價上漲3.5元、至132.5元，守穩5日線上。國巨*（2327）也上漲4.22%、站上10日線，成交值達245.19億元。

從成交量榜觀察，ETF熱度同樣驚人，前10名有6檔為主動式或槓桿型ETF，其中主動統一升級50（00403A）成交量達44.08萬張居冠，群益臺灣加權正2（00685L）34.89萬張居次，元大台灣50正2（00631L）也有26.93萬張，顯示大盤強彈之際，短線資金積極透過ETF放大多方操作。

整體來看，9月首日台股成交值持續突破1兆元，資金並未只鎖定台積電等權值股，反而明顯向PCB、載板、矽光子等族群擴散。尤其欣興成交值超車台積電逾1倍、穩懋爆量攻漲停，成為今日量價榜最鮮明的兩大訊號，也透露盤面資金追逐的主戰場正在擴散。

穩懋

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