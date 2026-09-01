台富法說會／下半年審慎保守 布局高階防護工裝、複合材料

台富（1454）1日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，受到美伊情勢、油價及全球通膨等因素影響，終端市場需求仍偏弱，目前相關不確定因素尚未消除，公司對下半年營運維持審慎保守看法，預期訂單進展仍可能偏慢，「跟上半年不會有太大差異」。在產品布局上，台富正加速織品轉型，除工作服外，進一步鎖定高階防護工裝及產業用織品，複合材料也列為未來發展方向。

台富今年上半年營收6.42億元，年減21.5%；毛利率由4.98%降至3.19%；稅後淨損4,968萬元，較去年同期淨損7,142萬元收斂30.4%，每股淨損0.41元。

莊燿銘表示，今年上半年受到油價上漲影響，上游原料價格明顯走高，加上全球通膨及終端市場需求減少，使整體營運與去年同期出現較明顯落差，毛利也受到影響。

其中，加工絲受到的衝擊較大。莊燿銘指出，除了終端需求減少、供貨量下降，上游原料漲價後，售價也不見得能完全轉嫁給客戶，相關因素對公司毛利的影響約占五至六成。

展望下半年，莊燿銘表示，美伊情勢仍有變化，對全球油價持續造成影響，加上各地通膨仍處相對高檔，在通膨尚未明顯緩解前，訂單進展可能持續放慢，因此公司對下半年維持審慎保守態度。

面對市場環境變化，台富近年將織品轉型列為發展重點，從一般企業制服逐步朝高階防護工裝發展，同時切入產業用織品。莊燿銘指出，產業用紡織品應用領域廣泛，其中複合材料是公司未來可發展方向，目前持續尋找不同應用領域。

台富也透過研發中心及品質管制實驗室，從原料端進行差異化開發，並讓加工絲與織品在研發及生產上相互支援，建立從原料到織品的差異化產品能力；公司並推出新一代機能織品ElasLana，訴求柔軟毛感、多元彈性、蓄熱保溫及易於整理等特性。