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矽光子本周連秀成果 立碁連拉兩根漲停攀75.4元
LED封裝廠立碁（8111）矽光子題材持續發酵，1日盤中直奔漲停價75.4元，大漲6.8元、漲幅達9.91%，連拉兩根漲停板，成交量放大至逾3.3萬張。
立碁本周迎來多項技術進展，將攜手工研院於國際半導體展（SEMICON Taiwan）實機亮相ELS光引擎模組，並展出1.6T高速光收發器原型，力拚年底前小批量產。
此外，透過經濟部搭橋促成的台荷跨國研發專案，亦將於本周五（4日）舉行成果發表會。
法人指出，立碁跨入矽光子領域跳過800G規格，直攻單通道200G、總頻寬1.6T模組，下半年已排定產線設備進駐試產。隨著多項光通訊轉型進展於本周集中落地，吸引資金積極卡位，推升短線股價強勢表態。
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