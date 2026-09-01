矽光子本周連秀成果 立碁連拉兩根漲停攀75.4元

台股9月首日強勢走高，一度大漲近700點，載板與PCB族群同步升溫。近日深陷產地爭議、股價重挫的欣興（3037）早盤一度下探911元，隨後低接買盤湧入，最高拉至994元，盤中跌幅在2%～4%間震盪，成交量放大至逾7萬張，成為盤面焦點。

2026-09-01 11:11