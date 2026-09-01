緯穎每千股配發1,983股 除權前股價飆漲停寫歷史新高

AI伺服器大廠緯穎（6669）每千股配發1,983股，將在9月2日除權，若以8月31日收盤價7,095元計算，除權後參考價將降至約2,400元；1日股價開高走高，盤中觸及漲停7,800元，股價強漲走勢亮眼。

緯穎配發高比例股票股利，每千股將配發1,983股，原本持有1張的投資人，除權後持股將增加至近3張（除權後增至2.983張）；市場表示，除權不會改變公司整體價值，但股價絕對水位大幅下降，可能降低部分投資人的進場門檻，讓市場對除權後交易活絡度產生高度期待。

緯穎近期股價已開始反映市場期待，上周連續5個交易日上漲，從6,300元一路走高至7,200元，累計漲幅超過14%，7月31日盤中一度衝上7,360元，寫歷史新高，1日以7,115元開高後走高，一度拉升至漲停7,800元，續創歷史新高。

緯穎具AI伺服器需求，內外資法人都認為，隨著各大雲端巨頭的需求強勁，AWS Trainium3出貨增溫帶動下，將顯著挹注緯穎第3季營運表現，加上水冷機櫃預計明年出貨，預估明年營收將有機會大幅成長近1倍，EPS有望挑戰60個股本。

市場認為，緯穎具高配股、強基本面、與利於軋空的籌碼三大優勢，與先前飆漲的國防概念股世紀*（5314）相近，也讓市場增添不少想像，市場密切注意緯穎是否能接續演出連鎖軋空行情。

世紀*自8月14日除權後，挾著AI無人載具與生技保健轉型題材，加上去年EPS 111.8元，股價從14.75元一路狂飆至41.8元，連續10天漲停鎖死、暴漲逾一倍。