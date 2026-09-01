MLCC 漲價潮＋半導體展推波！被動元件動起來 國巨彈回5日線

台股9月首日多頭氣勢強勁，被動元件族群同步吸金，信昌電（6173）一度亮燈漲停，國巨*（2327）盤中漲逾3%、彈回5日線上，艾華（6204）、勤凱（4760）一度同步大漲逾6%，九豪（6127）、金山電（8042）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）、蜜望實（8043）等也全面走強，MLCC漲價與供需吃緊題材再度成為盤面焦點。

此次被動元件行情升溫，最新產業訊號也偏多。TrendForce最新MLCC研究指出，南韓大廠三星電機（SEMCO）近期率先針對OEM、ODM客戶調高2026年第4季報價，改變過去主要對代理商調價的模式，被市場視為MLCC產業正式邁入漲價循環的重要訊號。

TrendForce預估，SEMCO將針對OEM、ODM客戶，平均調漲消費規格X5R產品價格25%至30%，藉此抑制下單需求並釋出產能，進一步擴充高階產品線；至於AI伺服器使用的高階X6S產品，則採客戶議價，平均漲幅約10%至20%。目前村田製作所、太陽誘電、京瓷仍維持觀望，後續是否跟進，將成為漲價行情能否擴大的關鍵。

供需面同樣出現緊俏訊號。歐系外資追蹤全球逾100家通路商發現，截至8月上旬，MLCC通路商庫存量較1個月前下降8%，持續創歷史新低；但庫存金額反而增加10%，主要是單價指數上漲7%，顯示「量縮價漲」趨勢更加明顯。外資指出，目前通路商單價指數已接近2023年1月以來高點，庫存快速下降則是不爭的事實。

在AI需求持續升溫、電子產業進入下半年旺季下，被動元件供需緊繃也可能從AI領域與通路端逐步擴散至消費電子、車用等整體市場。多家外資因此紛紛喊進國巨，最高目標價最高上看1,450元。

值得注意的是，2026年台北國際半導體展（SEMICON Taiwan）將於9月2日至4日登場，展前MLCC漲價與AI伺服器需求雙題材加持，進一步推升被動元件市場關注度。由於AI伺服器MLCC用量較傳統伺服器增加數倍至數十倍，若高階產品需求持續強勁，供需缺口與報價走勢仍是後續族群行情的核心觀察指標。