欣興爆量抗跌！資金湧回 PCB 族群 景碩強彈、定穎投控飆漲停

台股9月首日強勢走高，一度大漲近700點，載板與PCB族群同步升溫。近日深陷產地爭議、股價重挫的欣興（3037）早盤一度下探911元，隨後低接買盤湧入，最高拉至994元，盤中跌幅在2%～4%間震盪，成交量放大至逾7萬張，成為盤面焦點。

欣興股價止穩，也帶動載板族群資金回流。景碩（3189）、南電（8046）早盤一度大漲逾8%，分別衝上894元、1,355元，但南電盤中漲幅收斂至約2.5%；臻鼎-KY（4958）則勁揚逾6.5%。

除載板股外，PCB族群也全面活絡，定穎投控（3715）攻上漲停，楠梓電（2316）、金像電（2368）漲逾5%，華通（2313）、台光電（2383）、毅嘉（2402）同步走強。市場解讀，欣興近期事件引發供應鏈重新配置想像，臻鼎-KY、金像電被視為PCB潛在承接者，景碩、南電則成為IC載板市場關注標的。

不過，目前「轉單」仍停留在市場預期，尚未出現客戶已明確、大幅調整訂單的跡象，後續能否轉化為實質商機，仍須觀察客戶查核結果及訂單變化。因此，今日族群走強較適合視為事件後的資金反應，實際受惠程度仍有待進一步確認。

至於欣興本身，公司近期連發3則重訊說明，強調營運正常，對財務及業務並無重大影響。據了解，此次爭議主要涉及部分PCB產品因應客戶需求調度產能後的產地標示認定，並非ABF載板業務；公司過去也曾因台灣PCB產能不足，調度大陸黃石廠產能。

桃園地檢署目前調查重點則為部分大陸生產PCB產品的產地標示，28日搜索欣興龜山總公司及中壢廠，並約談14名被告及4名證人；其中5人經複訊後分別以30萬元至1,500萬元交保，其餘請回。案件仍在偵辦，實際涉案範圍與法律責任尚待司法釐清。