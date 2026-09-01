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與輝達親上加親 聯發科盤中股價攻漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達執行長黃仁勳與聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照
輝達執行長黃仁勳與聯發科執行長蔡力行。聯合報系資料照

聯發科（2454）於昨日晚間公告，其海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價，總額為39億美元，籌資將用於支應外幣購料的資金需求，其中由輝達認購35億美元。同時，雙方也宣布，將深化長期合作夥伴關係，共同打造跨世代的AI基礎建設、邊緣AI運算與車用產品。相關消息激勵聯發科今日股價從一開盤就攻上漲停

聯發科與輝達本來就是晶片開發合作夥伴，如今親上加親，輝達認購聯發科海外轉換公司債，初步等於給予資金支持，如果未來決定進行轉換，更是將成為其股東。

聯發科表示，將採用輝達NVLink Fusion平台，協助超大規模雲端服務商(hyperscalers)、雲端服務供應商(cloud service providers)、前沿模型開發商(frontier model developers)等客戶開發客製化XPU，與建造以輝達NVLink連結的機櫃級AI工廠。雙方將結合輝達的加速運算、AI、圖形與軟體平台，以及聯發科在客製化晶片、高效能運算、高能效系統單晶片(SoC)設計、先進封裝、互連技術與網路連結各方面的領導地位。

同時，聯發科提到，雙方主要在三大領域展開深度合作，包括AI基礎建設，聯發科將基於NVLink Fusion生態系，協助客戶開發客製化AI基礎建設，並整合至輝達機櫃級系統及AI工廠。第二是邊緣AI運算方面， 雙方將持續合作開發未來數代RTX Spark與DGX Spark電腦晶片，把整合輝達GPU的聯發科系統單晶片帶入更多消費型電腦、適合AI開發者的超級電腦與企業級工作站中。第三是在車用方面，在實體AI世代下，聯發科與輝達將持續開發具備AI功能的軟體定義汽車平台。

輝達 聯發科 漲停

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