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凱基金股價衝越35元 漲幅逾3.4%表現亮眼

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基金（2883）1日開高走高，一路衝過35元關卡，早盤來到35.1元，漲幅逾3.4%，今日在金融股中表現亮眼。主要是銀行淨利息收益率（NIM）上修、壽險其他綜合損益（OCI）股票未實現顯著回升。群益投顧預估，凱基金2027年有望配發2.2~3.2 元現金股利。

群益投顧指出，凱基銀行維持放款高個位數成長及財管手收年增超過20%展望，並上修2026年NIM至逾1.43%；證券受惠今年上半年台股飆漲，預估今年獲利倍增；壽險上半年新契約CSM約達成今年目標的46%；預估下半年優於上半年，且上半年國內股票投報率逾38%，OCI未實現餘額顯著回升。

群益投顧展望凱基銀行下半年維持放款可望呈高個位數成長，並將今年NIM由1.40~1.42%上修至逾1.43%。手續費收益方面，上半年財管手收年增30%，符合財管手收成長逾20%及手續費淨收益雙位數成長預期。

群益投顧指出，凱基人壽上半年國內股票投報率達38.02%，調整前後投資利差分別為0.56%／4.44%，截至上半年股票OCI未實現餘額約750億元，雖7月因大盤修正而有下滑，惟8月已顯著回升。保險服務結果方面，累計上半年新契約CSM 158億元，約達成今年目標的46%。仍維持今年新契約CSM目標330〜 35 億元展望，預期下半年投資型產品仍有望維持上半年成長動能，預估下半年新契約CSM優於上半年，並持續增加分紅保單比重。

凱基 凱基金 漲幅

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