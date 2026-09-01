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輝達砸千億投資 聯發科跳空漲停鎖死 排隊買單逾2.6萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯發科1日股價跳空以漲停板4,315元開出後鎖死，排隊買單超過2.6萬張。路透
聯發科1日股價跳空以漲停板4,315元開出後鎖死，排隊買單超過2.6萬張。路透

聯發科（2454）31日公告完成39億美元（近新台幣1,250億元）海外可轉債（ECB）訂價，引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金，其中輝達大手筆投資35億美元（約新台幣1,100億元）；聯發科1日股價跳空以漲停板4,315元開出後鎖死，排隊買單超過2.6萬張。

聯發科發行39億美元海外可轉債，是台灣資本市場歷來最大規模海外可轉債發行案， 輝達投資包辦約9成額度，是輝達首度投資台灣企業；根據輝達與聯發科的聯合聲明，輝達將買進聯發科海外可轉債；這項投資擴大雙方合作，聯發科將使用輝達的NVLink Fusion、及輝達最近發布的NVHBM技術，以助零組件在資料中心更順暢溝通。

輝達執行長黃仁勳接受彭博電視訪問時表示，與聯發科的合作「擴大許多」，是我們數一數二大的夥伴關係；聯發科的處理器將成為新一代Windows PC的基礎。

聯發科發行海外可轉債（ECB），引進輝達和Google母公司字母（Alphabet）兩大AI巨頭資金，激勵1日股價強漲，一開盤就跳空以漲停4,315元開出後鎖死， 漲停及市價排隊買單超過2.6萬張。

輝達 聯發科 漲停

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