聯發科亮燈漲停 衝刺千金股前十名

聯發科（2454）1日開盤股價衝高到4,315元亮燈漲停，已排到千金股第11名；股價強勁主要受到輝達認購聯發科可轉換公司債（ECB），帶動聯發科短期評價。

群益投顧指出，輝達投資聯發科，有助於聯發科 XPU 商機；聯發科已與部分潛在客戶展開接洽，NVIDIA直接投資聯發科，可讓客戶更願意採用聯發科 XPU 搭配 NVLink Fusion 的整體方案，也可讓雙方擴大供應鏈與產品版圖。

群益預估聯發科 2026年／2027 年營收分別為 6,138.45 億元／10,435.36億元，年增各為3%／70%；稅後純益 971.44 億元／1,297.92億元，年增減各為-7.76%／+33.61%；每股稅後盈餘（EPS）預估各為60.57 元／80.92 元。

輝達宣布斥資 35 億美元，認購聯發科的ECB，其餘 ECB 認購公司包含 Alphabet。聯發科將資金用於後續 AI 商機，這次募資資金將用於多項用途，除了強化全球供應鏈外，也將持續加碼晶片設計、ASIC、互連 IP 以及先進封裝能力，藉此支援後續更大型的 AI專案。

雙方未來加強合作領域包含以下三點。一、AI基礎建設，聯發科將會基於 NVLink Fusion 生態系，協助客戶開發基礎建設，並整合進 NVIDIA 的機櫃及 AI 工廠；二、邊緣AI 運算，雙方會開發更多 RTX Spark 與 DGX Spark 的電腦晶片；三、車用，雙方將持續開發具備 AI 功能的軟體定義汽車平台。