壽險財報出爐！上半年海賺2,492億元、暴增13倍 20家全數獲利

壽險業今年起正式接軌IFRS 17與新一代清償能力制度，20家壽險第2季財報全數出爐，受惠全球股市走強、壽險業積極實現資本利得，加上合約服務邊際（CSM）穩定釋放挹注保險本業獲利，上半年20家壽險全數獲利，合計稅後純益達2,492.3億元，較去年同期177.7億元大增逾13倍；淨值也同步大躍進，6月底20家壽險合計淨值達4兆1,865.9億元，創下歷史新高。

從各家公司獲利來看，富邦人壽上半年稅後純益559.7億元居20家壽險之冠，國泰人壽以462.1億元居次，南山人壽賺進308.6億元排名第三；新光人壽稅後純益224.9億元、宏泰人壽178億元，分居第四、第五。全球人壽、中華郵政及台灣人壽上半年也賺逾百億元。

相較去年上半年新台幣暴力升值、壽險業承受龐大匯損，今年壽險獲利出現大翻轉。據主管機關統計，上半年壽險業保險服務結果利益達1,082億元，主要受惠CSM穩定釋放，而壽險業除了投資評價利益增加，也趁股市高檔實現資本利得，使得財務結果利益達2,121億元，抵銷其他營業結果損失429億元，形成「本業打底、投資放大」的雙引擎。

不只獲利大增，壽險業淨值也同步「大補血」。受惠獲利挹注及其他綜合損益（OCI）大幅增加，據20家壽險半年報統計，6月底歸屬母公司業主權益合計達4兆1,865.9億元。其中，國泰人壽淨值達9,586.7億元居冠，富邦人壽8,833.8億元居次，南山人壽5,629.6億元、新光人壽4,032.1億元、台灣人壽3,508.3億元及凱基人壽3,487.4億元緊追在後，前六大壽險合計淨值突破3.5兆元。

值得注意的是，壽險業在獲利、淨值雙雙走高之際，抵禦匯率波動的「水庫」也同步墊高。據統計，6月底壽險業外匯價格變動準備金餘額達6,997億元，上半年增加860億元，若加計特別盈餘公積3,651億元，合計達1兆648億元，首度突破兆元大關、改寫歷史新高。以6月底海外淨曝險8兆9,449億元估算，準備金規模約可吸收11.9%的新台幣升幅，相當於新台幣升值約3.8元的緩衝空間；在外價金水位持續墊高下，也進一步強化壽險業面對匯率波動的防禦能力。