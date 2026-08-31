凱基金法說會／凱基人壽台股投報率38% 總投報率創新高

凱基金（2883）31日於2026年第2季法說會中公布整體營運概況與策略方向。凱基人壽總經理郭瑜玲指出，受惠於上半年的資本市場熱絡，凱基人壽今年上半年國內股票年化投資報酬率高達38.02%，國外股票投報率10.3%，帶動總投資報酬率來到6.69%，創下歷史新高。

郭瑜玲表示，在AI浪潮帶動全球股市與經濟成長的背景下，公司持續以數位、創新、永續及金融四大面向推動業務，並積極在通路推動投資型保單銷售，迎來強勁的業績成長並增加公司合約服務邊際（CSM）。

投資與資產配置方面，除國內股票占比提高至12.6%外，郭瑜玲指出，不動產投資比重上升至4.1%，主要來自今年初標得信義區陸保廠4,800坪基地及物流不動產的新增投資；國外債券比重則調整為 65.9%。避險前經常性收益率為3.49%；避險成本降至1.17%，避險部位約37%主要以SWAP為主，外匯價格變動準備金餘額489.9億元。

在財務與業務表現方面，凱基人壽淨值達到3,487億元，淨值比從去年年底的8.3%顯著提升至14.19%。上半年稅後純益為92億元，每股盈餘為1.76元；若加計FVOCI權益工具處分利益390.4億元，合計達482.5億元，加計後的ROE達34.3%，創下歷史新高。

郭瑜玲指出，新契約保費收入較去年成長63%來到600億元，總保費較去年同期成長27.5%。外幣占傳統型保單比例從去年的36%提高至54%，各通路呈現均衡發展。上半年新契約CSM貢獻158億元符合預期，預計下半年動能將更高，CSM釋出至損益約75億元，年化攤銷率為6.4%，截至上半年底 CSM 餘額為2,436億元。

面對台灣高齡化與少子化趨勢，凱基人壽積極打造全方位健康生態圈，取得信義區陸保廠地上權將規劃作為「旗艦級康養住宅」，郭瑜玲指出，未來將持續在全國為保戶打造優質康養住宅，將結合保單規劃，旗艦級康養住宅目前已完成建築師遴選，預計至完工需約6年時間。此外，結合衛福部健康存摺打造全新健康帳戶，並針對亞洲資產管理中心認證的高資產客戶與銀行通路客群推動保費融資業務，上半年保費融資新契約保費收入占傳統型保費10%，8月已成長至20%以上。

在數位轉型與企業社會責任方面，凱基人壽持續透過數位工具優化契約變更與理賠效率；同時連續 12 年推動微型保險，與7個縣市合作提供10萬人微型保單，1至7月成長率達133.7%，為業界第一。

展望下半年，郭瑜玲指出，凱基人壽新契約CSM目標維持在330億至350億元區間，期望餘額維持雙位數成長，商品持續推展投資型保單，並加強健康與意外險、分紅保單銷售及保費融資業務，投資布局在AI發展帶動下將持續著眼於股權投資。

總體經濟方面，凱基人壽投資長謝欣欣則指出，看好美國經濟成長表現強勁，雖有逆風但受AI帶動動能穩健。CPI雖處高檔但已連續數月呈現下行趨勢，在依據數據決策的情境下，研判不至於需要走向重啟升息，但仍需觀察後續數據及地緣政治對油價的影響；台灣方面，主計總處將明年度CPI年增率預期調降至1.9%以下，整體態勢來看，央行不見得需要透過升息來抑制通膨，但若物價壓力持續，亦不排除會有相應的配套措施。