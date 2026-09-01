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寬魚業績成長動能延續

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

寬魚國際（6101）昨（31）日召開法說會，啟動「演唱會經濟、文創經紀平台」雙引擎，搶攻兩岸及港澳娛樂商機。

寬魚表示，將一手擴大演唱會與商演版圖，一手整合藝人經紀、音樂影視IP及版權投資，推動營運由單一專案收入，轉向多元、可持續的文創收益模式。

寬魚今年前七月各類文創營收達10.88億元，超越去年全年9.99億元；下半年草蜢澳門、台北演唱會及伍佰世界巡演等專案將接力登場，另有韓國新人男團及天后級歌手巡演規劃中，營運成長動能可望延續。

寬魚今年前七月營收達10.87億元，年增73.35%，反映雙引擎策略已陸續顯見，觀察營收占比，售票表演收入約9.24億元，占整體營收85.02%，是推升業績的最大引擎；商演收入約1.42億元，占13.07%，其餘則包括版稅、影視經紀、鋼材租賃及其他收入，顯示演唱會已成為寬魚最重要的核心事業。

寬魚表示，近年加速擴大演唱會版圖，今年已推進楊丞琳「房間裡的大象」世界巡迴演唱會，未來將深耕台灣及大陸市場，並把觸角延伸至港澳、東南亞及北美。

另一具引擎則是建立全方位文創經紀平台。寬魚將整合音樂、影視、IP版權、藝人經紀、製作及行銷資源，除發掘兩岸與海外具潛力藝人，也將投資電影、演唱會與自有IP，延長藝人及內容資產的收益周期。

業績 伍佰 演唱會

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