長亨決議撤銷公開發行

航太零組件廠長亨精密（4546）昨（31）日召開股東臨時會，會中經股東同意撤銷股票公開發行，後續將向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行；昨並決議配合停止公開發行相對應之修正章程部分。

長亨精密創立於1997年，早在2013年便登錄興櫃，掛牌時間甚至早於漢翔，被視為台灣航太供應鏈的隱形冠軍之一。

法人表示，長亨長期專注於飛機發動機風扇葉片、導流葉片與壓縮器模組等高階航太零組件製造，客戶擴及多家全球航空發動機大廠，在航太認證壁壘高、全球航空產業復甦之際，長亨選擇「終止興櫃」與「撤銷公發」，引發市場關注。

根據公司說法，此次下興櫃是基於「擴大未來經營規模，重新調整經營計畫，以因應公司長期發展策略」。然而，在董事會通過終止興櫃決議的同時，高層人事同步發生劇烈改組，加深了外界對其未來走向的揣測。