聽新聞
0:00 / 0:00

燁輝開漲盤 迎「金九」行情

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）昨（31）日開新盤價，9月內銷鍍鋅與烤漆鋼每公噸各漲500元，與8月跌800元相比明顯改善，由跌轉漲的氣氛進一步提升交易信心，市場樂觀看待鋼市「金九」現蹤，有望順利銜接第4季傳統旺季，後市不看淡。

燁輝表示，經濟合作暨發展組織(OECD)最新數據顯示，第二季主要經濟體GDP季增0.5%，較第一季0.4%成長，反映全球經濟景氣仍具一定韌性

台灣受惠AI需求持續強勁，出口、投資及內需動能同步增強，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告大幅上調台灣今年GDP成長率預測，由8.9%調升至11.6%，可望創近40年來最高成長動能；另2027年成長預測由4.7%上調至7.5%，顯示台灣經濟成長動能仍維持強勁。

【記者林政鋒／高雄報導】唐榮（2035）昨（31）日調漲9月不銹鋼盤價，主力304系列產品每公噸調漲1,500元，316L產品附價每公噸調漲2,500元，400系則維持平盤。

上市不銹鋼廠主管表示，近期國際不銹鋼原物料市場迎來成本大幅推升，受印尼鎳礦供應政策調節與全球主要礦區動態影響，鎳生鐵與廢不銹鋼價格持續在高檔盤旋；同時，國際鉬鐵價格強勢走揚，直接推升316L等含鉬特殊鋼種的合金成本。

在原料成本居高不下、鋼廠煉鋼成本壓力驟增的背景下，適度調升盤價成為反映進料成本的必然舉措。

燁輝 韌性 景氣

延伸閱讀

燁輝開盤 9月內銷鍍鋅烤漆鋼漲500元、不銹鋼烤漆漲1,500元、外銷平盤

唐榮調漲9月不銹鋼盤價

豐興31日公布新盤價！型鋼平盤 鋼筋漲200元為六周來首見

大摩上修台灣經濟成長率預測 這檔主動台股ETF掌握成長&收益

相關新聞

玉晶光獲利靚 7月每股賺2.92元

光學鏡頭廠玉晶光（3406）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.3億元，每股純益2.92元，單月獲利逼近第2季一整季五成，但仍較去年同期衰退二成。

國巨漲價效應 外資按讚

下半年進入電子產業的營運旺季，加上AI需求增溫，使得被動元件的供需吃緊狀況逐漸由AI領域蔓延至全市場，因而各外資法人紛紛喊「買」台廠國巨（2327），目標價以花旗的1,450元暫居最高。

家登雙引擎 熱轉營運

家登（3680）董座邱銘乾昨（31）日表示，家登2019年起就開始布局先進封裝相關載具，隨先進製程、先進封裝兩大路徑需求持續擴張，對下半年與明年成長樂觀看待，後續有機會持續擴大美國投資。

稜研天線模組 瞄準三商機 近期將登創新板

稜研科技（7812）將登上創新板上市，董事長暨總經理張書維昨（31）日表示，把相控陣列天線做成「樂高式」的高頻模組天線，攜手全球一級客戶夥伴，搶進全球航太、衛星、5G／6G等三大市場。

正崴、永崴出售森崴持股

正崴（2392）、永崴昨（31）日同步公告，擬透過參與由森崴前總經理胡惠森之子胡正杰提出、每股0.05元公開收購森崴股票案，出脫手上森崴持股，預計9月14日完成交割，交易完成後，將喪失對森崴能源控制力。

友達半導體展將秀肌肉

友達（2409）鎖定AI核心前沿，今年將首度揮軍國際半導體展（SEMICON Taiwan），展示將光電整合能力延伸至高速傳輸領域的階段性成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。