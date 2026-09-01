燁輝開漲盤 迎「金九」行情

燁輝（2023）昨（31）日開新盤價，9月內銷鍍鋅與烤漆鋼每公噸各漲500元，與8月跌800元相比明顯改善，由跌轉漲的氣氛進一步提升交易信心，市場樂觀看待鋼市「金九」現蹤，有望順利銜接第4季傳統旺季，後市不看淡。

燁輝表示，經濟合作暨發展組織(OECD)最新數據顯示，第二季主要經濟體GDP季增0.5%，較第一季0.4%成長，反映全球經濟景氣仍具一定韌性。

台灣受惠AI需求持續強勁，出口、投資及內需動能同步增強，摩根士丹利（Morgan Stanley）最新報告大幅上調台灣今年GDP成長率預測，由8.9%調升至11.6%，可望創近40年來最高成長動能；另2027年成長預測由4.7%上調至7.5%，顯示台灣經濟成長動能仍維持強勁。

【記者林政鋒／高雄報導】唐榮（2035）昨（31）日調漲9月不銹鋼盤價，主力304系列產品每公噸調漲1,500元，316L產品附價每公噸調漲2,500元，400系則維持平盤。

上市不銹鋼廠主管表示，近期國際不銹鋼原物料市場迎來成本大幅推升，受印尼鎳礦供應政策調節與全球主要礦區動態影響，鎳生鐵與廢不銹鋼價格持續在高檔盤旋；同時，國際鉬鐵價格強勢走揚，直接推升316L等含鉬特殊鋼種的合金成本。

在原料成本居高不下、鋼廠煉鋼成本壓力驟增的背景下，適度調升盤價成為反映進料成本的必然舉措。