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博晟擴大美日布局

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

博晟生醫（6733）旗下主力產品愛膝康（RevoCart）累計臨床應用已超過1,200例，海外布局同步推進，美國市場一方面與骨科公司洽談授權合作，另一方面評估與新創公司共同開發；骨生長因子（OIF）日本第三期臨床試驗則預計於2027年第1季啟動收案。

博晟董事長陳德禮昨（31）日表示，未來將持續布局愛膝康全球授權、骨生長因子第三期臨床試驗及感染重症產品，兼顧近期營收成長與中長期研發價值。

博晟生醫昨日舉辦法說會，上半年合併營收1.14億元，年增14.22%；稅後淨損3,970.6萬元，較去年同期淨損5,647.8萬元收斂，每股淨損0.31元。陳德禮表示，上半年營收維持成長，稅前虧損及現金流出同步收斂，反映商業化產品成長與營運效率改善已逐步產生效果。

布局 美日 臨床

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