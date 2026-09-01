下半年進入電子產業的營運旺季，加上AI需求增溫，使得被動元件的供需吃緊狀況逐漸由AI領域蔓延至全市場，因而各外資法人紛紛喊「買」台廠國巨（2327），目標價以花旗的1,450元暫居最高。

2026-09-01 00:26