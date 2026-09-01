豐興鋼筋漲價 六周首見

豐興（2015）昨（31）日開出新盤價，鋼筋每公噸漲200元，是近六周以來首見上漲，是否代表建築用鋼將迎來「金九銀十」的前奏，受到市場關注。

豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩健走高，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼無最新報價，美國貨櫃廢鋼小漲至每公噸332美元，澳洲鐵礦砂上周由97.35美元漲到100美元。

昨天豐興業務會議拍板，廢鋼與鋼筋每公噸各漲200元，型鋼產品基價平盤。

上市鋼廠主管說，豐興鋼筋在歷經長達五周的盤整後，本周終於開出漲盤，主要是隨著國際原物料行情回升而重啟漲勢，反映出上游煉鋼成本墊高與市場信心逐漸回溫。

法人指出，近期原物料成本端展現強勁支撐，除了鐵礦砂站回100美元整數大關、美廢報價止跌走升外，國際煉焦煤與能源成本亦居高不下，使得鋼廠成本壓力驟增。在原料端成本推力與下游買盤低檔回補庫存的帶動下，國內建築用鋼市況築底跡象明確。

隨著即將進入第4季傳統營造與工程旺季，加上重大公共工程與科技廠辦建置需求持續釋出，鋼筋買氣可望逐步回溫。