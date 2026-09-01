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東佑達攻CPO 日廠要產能

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導
東佑達最新開發的CPO光耦合對位平台。東佑達／提供
東佑達最新開發的CPO光耦合對位平台。東佑達／提供

CPO設備大戰開打，台日攜手搶單。CPO與半導體設備大廠東佑達（7942）宣布，參加明（2）日登場的SEMICON Taiwan，將展出CPO光耦合設備核心硬體基座「奈米級6軸氣浮運動平台」，7月已出貨給客戶並獲國際大廠洽詢，擴大搶攻矽光子與CPO商機。

另一方面，日本自動化大廠CKD取得美系手機大廠訂單後，高層率團也來台要求東佑達擴產，相關直線傳動模組訂單能見度已看到明年。

東佑達實收資本額僅約3.18億元，上半年每股純益（EPS）逾7元，賺贏去年全年逾倍。不僅獲日系指標大廠、由台灣與日本產官學界或創投共同推動成立的台日基金入股，產品已深入逾八成台灣半導體設備商，堪稱光通訊、半導體設備界的「原子小金剛」。

東佑達資本結構帶有濃厚產業結盟色彩，經營團隊持股64%，日本自動化大廠CKD、YAMAHA分別持股10%、9%，其餘17%由台日基金、工研院創新基金及多家金融創投持有。

CPO要進入量產，關鍵難題之一是光纖、光學元件與晶片間的精密耦合。隨著AI資料中心傳輸速度由800G邁向1.6T，光路增加、元件間距縮小，細微對位誤差都可能影響耦光效率及良率，也讓底層運動平台成為設備精度的決勝點。

東佑達此次展出的奈米級6軸氣浮運動平台，可進行X、Y、Z三軸線性位移，以及Rx、Ry、Rz三軸角度微調，透過六自由度運動修正元件的位置與角度，協助設備快速尋光並完成精密耦合。這套平台除CPO外，也可延伸至晶圓AOI、Micro LED、TGV檢測、精密量測及微加工。

技術向上升級之際，日系訂單同步落地。CKD近期拿下美系手機大廠訂單，高層親自來台要求東佑達增加產能、加速供貨；東佑達替CKD與YAMAHA代工的訂單能見度，均已延伸至明年全年。

東佑達與YAMAHA的合作更從代理、代工走向合資，雙方成立TY ROBOTICS，共同開發產品並承接部分工業機器人生產，YAMAHA也規劃將部分機種移轉至合資公司製造。

東佑達上半年半導體封裝測試占營收46%，為最大應用市場，半導體設備訂單能見度達一年以上；上半年每股稅後純益7.49元，創歷史新高，半年賺贏去年全年逾倍；前七月營收17.21億元，年增42.1%。

CPO 奈米 矽光子

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