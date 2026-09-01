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中工：陶朱隱園要賣三戶

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中工（2515）昨（31）日在寶佳集團入主後首度召開法說會。中工表示，土城科技廠辦「中工雲宇宙」銷售策略確定調整為「一次性出售」為主，不再透過長期租賃獲取收益，後續銷售進度將左右今、明兩年營運表現。

值得注意的是，「陶朱隱園」方面，中工今年雖然尚未售出，但全年銷售目標仍維持三戶不變。

中工目前業務涵蓋公共工程、民間工程、工業區開發及房地產開發。進入新經營階段後，未來營運將聚焦深耕公共工程、發展科技廠辦，並朝自地自建方向布局。

展望今年營運，中工表示，仍將以公共工程為主。「碧硯閣」已入帳約46億元，目前僅剩兩戶地下商場及七個車位，下半年營運將視「碧硯閣」餘屋及「陶朱隱園」銷售情況而定。

「陶朱隱園」方面，中工今年全年銷售目標仍維持三戶。中工去年售出17樓一戶及四個車位，最終成交總價11.1億元。目前中工握有12戶可供銷售，扣除去年售出一戶後，尚餘11戶。至於陶朱隱園全案今年另有兩戶成交，但賣方均為亞太工商聯，並非中工。

總銷逾500億元的「中工雲宇宙」分為甲、乙兩區，甲區預計今年第4季取得使用執照，乙區預計2027年第2季前取得。原規劃採銷售與租賃並行，寶佳新團隊入主後，改為一次性出售為主。

鴻海集團子公司鴻運科2023年10月已在預售階段，以75.49億元簽署預購意向書。中工表示，待取得使用執照後，雙方將簽訂成屋買賣合約，完成後依法公告。

其他建案方面，預計2028年第2季交屋的「鳴森苑」，中工分回154戶及282個車位，目前已售49戶、68個車位；預計2029年第1季交屋的南港「中工雋詠」，分回48戶及63個車位，目前已售30戶、36個車位。

截至今年7月，中工在手工程合約總額達1,840億元，待執行量962.57億元，共有30件公共工程案。

陶朱隱園 中工 土城

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