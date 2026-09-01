聽新聞
0:00 / 0:00

台化：第3季營運審慎樂觀

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台化（1326）9月迎旺季，加上苯乙烯（SM）開動率增加，營運動能添柴火。台化表示，8月高溫天氣及假期結束，預期本業將改善；隨9月旺季開始、戰爭以來庫存逐步消化殆盡，下游客戶備料需求放大，加上認列權益法投資收入，對第3季營運審慎樂觀。

台化日前指出，台苯先前宣布關廠後，已與台苯下游客戶洽商，確保國內供料無虞，並增加苯乙烯（SM）開動率，法人認為，將有利台化獲利。

此外，法人表示，近期油價高漲，也推升亞洲SM、PTA、PX行情呈上升趨勢，為台化營運增添動能。台化昨（31）日股價以68.3元亮燈收盤，成交量也放大至7萬餘張。

台化也於日前指出，台苯宣布從今年10月1日起永久關停林園年產35萬噸SM廠，轉型為能源貿易與資產管理業務。台化表示，已與台苯公司及國內下游客戶洽商，將增加苯乙烯開動率以補足市場缺口，不僅可以降低下游業者對進口商品的依賴，且可提高台化苯乙烯稼動率，以雙贏理念共同面對競爭。

法人指出，受惠台苯轉單效應，台化下半年苯乙烯月產能有望從原先6萬噸提升至8萬噸；台化SM-2產線定檢結束，已於第3季復工，預估本季苯乙烯開動率提升至約七成，將有助於提振獲利表現。

法人也表示，雖芳香烴產品持續受上游原料成本壓力干擾，但因中國大陸PX產品仍有進口缺口，加上日韓同業減產，亞洲芳香烴產品供給缺口可望維持一段時間。台化調控產銷、保本鎖利策略，下半年仍可望維持一定獲利動能。

在塑料產品部分，業界指出，今年苯乙烯下游產品整體仍受中國大陸產能持續開出影響，經統計今年中國全年ABS預估總產能1,200萬噸，需求則僅760萬噸；苯乙烯、GPS、EPS等同樣呈供過於求趨勢。台化積極調整產能、推動瘦身與策略減產，上半年塑膠產品占營收比重已降至18%左右。

台化 油價 台苯

延伸閱讀

台化下半年 SM 開動率增 本月迎需求旺季 盤中亮燈漲停

產品漲價帶動毛利率明顯改善 法人調高強茂獲利預估值及目標價

眼球概念股迎旺季買盤點火 望隼盤中漲近6% 視陽、大學光齊揚

燁輝開盤 9月內銷鍍鋅烤漆鋼漲500元、不銹鋼烤漆漲1,500元、外銷平盤

相關新聞

玉晶光獲利靚 7月每股賺2.92元

光學鏡頭廠玉晶光（3406）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.3億元，每股純益2.92元，單月獲利逼近第2季一整季五成，但仍較去年同期衰退二成。

國巨漲價效應 外資按讚

下半年進入電子產業的營運旺季，加上AI需求增溫，使得被動元件的供需吃緊狀況逐漸由AI領域蔓延至全市場，因而各外資法人紛紛喊「買」台廠國巨（2327），目標價以花旗的1,450元暫居最高。

家登雙引擎 熱轉營運

家登（3680）董座邱銘乾昨（31）日表示，家登2019年起就開始布局先進封裝相關載具，隨先進製程、先進封裝兩大路徑需求持續擴張，對下半年與明年成長樂觀看待，後續有機會持續擴大美國投資。

稜研天線模組 瞄準三商機 近期將登創新板

稜研科技（7812）將登上創新板上市，董事長暨總經理張書維昨（31）日表示，把相控陣列天線做成「樂高式」的高頻模組天線，攜手全球一級客戶夥伴，搶進全球航太、衛星、5G／6G等三大市場。

正崴、永崴出售森崴持股

正崴（2392）、永崴昨（31）日同步公告，擬透過參與由森崴前總經理胡惠森之子胡正杰提出、每股0.05元公開收購森崴股票案，出脫手上森崴持股，預計9月14日完成交割，交易完成後，將喪失對森崴能源控制力。

友達半導體展將秀肌肉

友達（2409）鎖定AI核心前沿，今年將首度揮軍國際半導體展（SEMICON Taiwan），展示將光電整合能力延伸至高速傳輸領域的階段性成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。