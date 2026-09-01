台化：第3季營運審慎樂觀

台化（1326）9月迎旺季，加上苯乙烯（SM）開動率增加，營運動能添柴火。台化表示，8月高溫天氣及假期結束，預期本業將改善；隨9月旺季開始、戰爭以來庫存逐步消化殆盡，下游客戶備料需求放大，加上認列權益法投資收入，對第3季營運審慎樂觀。

台化日前指出，台苯先前宣布關廠後，已與台苯下游客戶洽商，確保國內供料無虞，並增加苯乙烯（SM）開動率，法人認為，將有利台化獲利。

此外，法人表示，近期油價高漲，也推升亞洲SM、PTA、PX行情呈上升趨勢，為台化營運增添動能。台化昨（31）日股價以68.3元亮燈收盤，成交量也放大至7萬餘張。

台化也於日前指出，台苯宣布從今年10月1日起永久關停林園年產35萬噸SM廠，轉型為能源貿易與資產管理業務。台化表示，已與台苯公司及國內下游客戶洽商，將增加苯乙烯開動率以補足市場缺口，不僅可以降低下游業者對進口商品的依賴，且可提高台化苯乙烯稼動率，以雙贏理念共同面對競爭。

法人指出，受惠台苯轉單效應，台化下半年苯乙烯月產能有望從原先6萬噸提升至8萬噸；台化SM-2產線定檢結束，已於第3季復工，預估本季苯乙烯開動率提升至約七成，將有助於提振獲利表現。

法人也表示，雖芳香烴產品持續受上游原料成本壓力干擾，但因中國大陸PX產品仍有進口缺口，加上日韓同業減產，亞洲芳香烴產品供給缺口可望維持一段時間。台化調控產銷、保本鎖利策略，下半年仍可望維持一定獲利動能。

在塑料產品部分，業界指出，今年苯乙烯下游產品整體仍受中國大陸產能持續開出影響，經統計今年中國全年ABS預估總產能1,200萬噸，需求則僅760萬噸；苯乙烯、GPS、EPS等同樣呈供過於求趨勢。台化積極調整產能、推動瘦身與策略減產，上半年塑膠產品占營收比重已降至18%左右。