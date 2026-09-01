正崴、永崴出售森崴持股

正崴（2392）、永崴昨（31）日同步公告，擬透過參與由森崴前總經理胡惠森之子胡正杰提出、每股0.05元公開收購森崴股票案，出脫手上森崴持股，預計9月14日完成交割，交易完成後，將喪失對森崴能源控制力。

胡正杰日前提出以每股0.05元（即每張股票50元）、總金額1,000萬元，收購森崴股票2億股，取得72.82%股權的公開收購案，並獲得森崴審議委員會同意。正崴集團合計持股森崴約1.43億股，其中，永崴持股約1.21億股，都將參與這次公開收購，把手上森崴股票賣給胡正杰。

森崴集團去年第2季以來，因旗下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至今年6月30日每股淨值為負15.5元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。

為避免持續認列虧損及損及股東權益，正崴及永崴決議參與公開收購應賣方式處分持股，結算風險，處分後，正崴及永崴將喪失對森崴之控制力。針對債務狀況，正崴表示，目前富崴的銀行借款為100億元（含連帶與自貸），森崴借款約60億元，兩者合計約為160億元。至於寶崴有88億元借款，主要為船舶抵押借款，寶崴正在清算，初估清算完成後可能會有15億元無法清償，因此，整體借款約為169億元；其中15億元可能無法清償部分，森崴有背書保證，銀行可能尋求森崴承擔。