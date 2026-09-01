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華碩打造「會走路的5G專網」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

華碩（2357）集團旗下亞旭建構「會走路的5G專網」，攜手中華電信等跨域夥伴，串聯5G專網、AI機器人與數位構築，推進智慧營造落地，打造施工AI機器人，幫營建業解決長期缺工、高風險作業及施工品質管理等挑戰，未來推向日本、歐洲及東南亞等市場。

高雄亞灣新創園區昨（31）日舉辦「P5G智慧營造成果發表暨『從運算到建造：機械手臂數位構築實踐論壇』」，亞旭發表由經濟部產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」支持的「自走式5G專網平台智慧營建─AI機器人施工系統」階段性成果。

亞旭主導系統整合，攜手中華電信、ROSO機器人（邏數）、趙建銘建築師事務所（築本室內裝修）、綠野國際智能、承弘國際及長茂科技等跨域夥伴共同投入，並在三洋實業─上鋌營造協助下，於高雄「山明水秀」社會住宅新建工程完成真實工地環境實地驗證，展現5G專網與AI機器人應用於智慧營造的可行性。

智慧營造要實現自動化，穩定且具機動性的網路環境是關鍵。亞旭表示，不同於傳統工地需事先架設多組WiFi AP及電力、網路線路，亞旭將5G小基站、5G核心網、AMP中央網管系統及AI機器人伺服器整合於自走式AMR載具，打造「會走路的5G專網平台」，依工地環境調整基站高度，並透過自主移動補足網路覆蓋範圍，讓5G專網能隨施工區域移動。

透過上述方式，實現「走到哪、網路建到哪；進場即開工、完工即撤收」的彈性部署模式，進一步展現智慧營造由數位設計走向實體建造的可能性。

華碩 5G 亞旭

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