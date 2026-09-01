玉晶光獲利靚 7月每股賺2.92元

光學鏡頭廠玉晶光（3406）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.3億元，每股純益2.92元，單月獲利逼近第2季一整季五成，但仍較去年同期衰退二成。

光學族群在龍頭大立光切入共同封裝光學（CPO）傳佳音，加上近期五度出手在台中獵地衝刺CPO新業務，市場按讚，不僅大立光近日股價飆漲，昨天站上7,735元新天價，玉晶光同樣切入CPO領域，在比價效應激勵下，昨天突破千元關卡、以漲停板1,005元歷史新高價收市，大漲88元，累計8月以來大漲1.08倍。

玉晶光表示，7月自結獲利較去年同期衰退，主因人民幣匯率波動導致業外損益變化。

玉晶光也正積極跨足CPO新業務，董事長陳天慶規劃以高精密光學元件及自動化、測試等技術能力，切入CPO應用，聚焦V溝（V-groove）、光纖插芯（MT Ferrule）超穎透鏡（Metalens）、光纖陣列單元（FAU）、微透鏡陣列（MLA）、模造玻璃（MG）及稜鏡等關鍵零組件。

其中，V溝、稜鏡及插芯已送樣，未來玉晶光對CPO資本支出將逐步擴大。據了解，目前玉晶光在中科已備有一塊地，以支應後續產能擴充需求。

玉晶光總經理郭英理看好「光進銅退」時代，微縮與高精度光學元件成為關鍵技術，玉晶光以既有光學優勢，跨足CPO應用，開拓下一階段營運新成長引擎。

另外，玉晶光也是高含金量蘋概股，受惠iPhone 18系列新機即將亮相，在新機鋪貨潮點火下，7月營收24.22億元，攀半年來高點，月增39.28%，年增1.63%；前七月營收142.45億元，年增14.2%。