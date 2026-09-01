鼎元（2426）搶搭AI資料中心引爆的高速傳輸需求商機，成功切入800G及1.6T光通訊模組供應鏈，並卡位CPO（共同封裝光學）前瞻技術。法人看好，隨著美系客戶拉貨動能延續，高毛利產品比重持續提升，鼎元將邁入全新成長軌道。

鼎元營運結構同步迎來質變，主要來自光接收端光電二極體（PD）與發射端監控光電二極體（MPD）比重拉高。尤其成功切入光通訊模組與CPO接收端供應鏈，光通訊模組由400G與800G邁向1.6T世代，每通道傳輸規格提升至200G，帶動光接收端元件技術門檻大幅拉升。

鼎元在光通訊領域具備砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InGaAs）技術基礎，並藉由自有品牌與策略代工雙軌模式切入供應鏈。隨著美系客戶需求強勁，高毛利產品出貨持續增溫，成挹注營收與推升獲利結構的核心動能。

面對高速光通訊強勁訂單需求，鼎元表示，為全力推進資本布局，規劃投入約12億元資本支出，用於添購機器設備與擴建無塵室產線，衝刺800G及1.6T產能建置。

鼎元董事會日前通過辦理上限1,500萬股現金增資案，藉由充實營運資金與優化財務結構，確保擴產計畫穩健推展。

此外，業界指出，鼎元獲得大股東富采實質支持，雙方在光電元件整合、微發光二極體（Micro LED）以及CPO技術應用深化協作。透過集團資源整合與技術互補，鼎元積極布局Scale-up短距光互連Micro-PD等前瞻技術，提升市場競爭門檻。

法人預期，鼎元目前擁有苗栗竹南與大陸武漢等生產基地，總產能規模達40億顆，伴隨12億元擴產效益逐步顯現，美系大廠拉貨力道延續，高階光通訊接收端元件將成為推動後續獲利質變的核心引擎。

鼎元自結7月稅後純益3,740萬元，年增616.2%，每股純益0.124元，單月獲利逾第2季五成以上；第2季合併營收6.92億元，毛利率拉升至22.48%，每股純益0.22元；上半年每股純益0.28元。