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志聖衝刺AI高階製造

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB半導體設備商志聖（2467）昨（31）日表示，上半年AI營收占比已達七成，看好下半年深化先進封裝與先進PCB布局，將帶動營運持續成長。

志聖統計，先進封裝與先進PCB已訂未銷訂單高達92%，顯示公司營運重心持續朝AI高階製造移動。

志聖帶頭的「G2C+聯盟」昨日舉辦2026年國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）展前媒體茶會。志聖總經理梁又文表示，未來將以「支援AI製造，也應用AI」為方向，深化先進封裝與先進PCB布局，讓子公司成為「五獅合體」聖戰士，迎接下階段挑戰。

梁又文表示，志聖布局運算、高速互連與電源效率三大AI硬體升級路徑，設備應用涵蓋先進封裝、IC載板、高階PCB、光學引擎及電源半導體等領域。

志聖 PCB 半導體

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