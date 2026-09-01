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富世達7月EPS 5.49元 展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益3.77億元，年增81.9%，單月每股純益5.49元。

富世達近期股價走勢強勁，從7月底波段低點1,205元一路狂飆，最高一度來到2435元，昨日股價壓回，終場小跌40元、收2,305元，波段漲幅仍高達逾九成。

展望後市，富世達總經理徐安賜先前指出，隨著水冷散熱在AI資料中心的滲透率持續擴大，加上GPU、ASIC的案子愈來愈多，該公司的水冷快接頭、滑軌等產品出貨動能將持續轉強，預料下半年毛利率逐季走升，全年營收約年增30%至40%，展望樂觀。

富世達估計，今年水冷快接頭出貨量將從去年150萬至200萬件，翻倍擴大至300萬件；滑軌產能則從去年7萬至8萬套，大幅提升至35萬套。

富世達 漲幅 每股純益

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