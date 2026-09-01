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嘉基7月損平 環宇EPS -0.18元
連接器廠嘉基（6715）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公告7月損益兩平，每股純益0元。嘉基昨天股價重挫跌停板318.5元收市、跌35元，成交量700多張。
嘉基目前處於現增緘默期，今年現金增資認股基準日為8月4日，現增價格為每股310元，預計發行6,000張，募資規模達18.6億元，主要資金用途為無塵室裝修工程、購置機器設備。
【記者陳昱翔／台北報導】三五族半導體廠環宇-KY（4991）遭列注意股票，昨（31）日應主管機關要求，公告自結7月稅後淨損2,100萬元，每股淨損0.18元，較去年同期由盈轉虧。
法人分析，環宇7月小幅虧損，應與料源未到位有關，但由於上游供應商已在7、8月陸續補上料源，預料8、9月營運動能有望恢復成長，下半年則將優於上半年。
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