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倍力2026年獲利拚增五成
資訊服務廠倍力（6874）受惠企業資訊服務、軟體升級商機，上半年營收創同期新高。法人看好，倍力下半年在客戶訂單持續加持下，全年獲利年增率有望朝五成靠攏。
倍力目前代理產品線持續受惠於甲骨文、SAP及IBM等科技大廠產品線獲得導入，自有產品線聚焦企業財報及永續發展的報表彙整等。法人指出，倍力下半年在上市櫃企業擴大導入產品線推動下，可望持續大啖企業資訊服務、軟體升級商機等紅利。
倍力上半年平均毛利率12％，年減2個百分點；稅後純益6,674萬元，年增49.4％，每股純益3.1元。法人推估，倍力下半年營運可望保持上半年高速成長動能，全年獲利增幅力拚五成。
倍力近期並持續進攻永續經營市場，後續有機會擴大拿下上市櫃公司相關大單。
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