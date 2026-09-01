桓鼎第3季業績有望增長

桓鼎-KY（5543）第2季受惠集團核心持續營運事業穩健發展，加上處分中國大陸內銷金屬建材業務的業外利益挹注下，單季不僅轉虧為盈，獲利更寫下歷史新高。展望第3季，桓鼎持審慎樂觀看法，觀察目前整體在手訂單，預期第3季整體出貨規模有機會較第2季成長。

桓鼎表示，從目前整體在手訂單來看，旗下電池模組業務在智慧穿戴、儲能系統、低軌衛星等領域保持良好需求，並持續優化整體生產效率及業務接單結構，預期本季整體出貨有機會較第2季成長。

此外，歐美地區客戶亦加大金屬建材相關產品拉貨力道，同時深化整合型儲能解決方案布局，加速拓展海外策略夥伴及潛在專案機會，可望進一步增添桓鼎接單，並挹注未來營運良好成長動能。

桓鼎強調，集團以整合型儲能解決方案提供者為定位，積極深化全球儲能市場布局，憑藉既有的鋰電池模組研發與製造基礎，進一步串聯EMS能源管理系統開發、EPC工程設計與建置能力，並延伸至電動車充電等終端應用及示範案場布局，形成涵蓋電池模組、系統整合、工程施作至場域應用的一條龍服務，建立集團拓展儲能市場的競爭利基。