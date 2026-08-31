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中工法說會／新時代營運主軸深耕公共工程、發展科技廠辦
中工有四大業務，包括公共工程、民間工程、工業區開發、房地產開發等，在寶佳集團入主後，中工（2515）在31日首次法說會表示，進入新時代，接下來中工營運主軸會以深耕公共工程、發展科技廠辦，並往自地自建邁進。
截至今年七月，中工在手工程合約總量達1,840億元，待執行量962.57億元；目前中工在手公共工程中，雙北市有11件、桃園六件、新竹四件、苗栗一件(通霄電廠二期更新改建計畫)、台中兩件，以及台南、高雄、屏東有六件，共30件工程案。
中工手中工業區開發銷售業務，其中今年預計公告面積約25公頃，已出租約8.9公頃，包括「崙尾西一區四期」48.8公頃去化88.6%、「線西社區用地一期」3.6公頃去化54%，尚有「崙尾西二區一期小坵塊」6.9公頃、「崙尾西二區二期小坵塊」4.4公頃兩案將在今年第3季公告，另外「崙尾西二區台電高壓鐵塔線下產業用地」13.7公頃在今年第4季公告。
工業區售地分區業務方面，雲科工業區243公頃已開發99%、利澤工業區330公頃開發完成，並辦理結案作業；目前主力開發彰濱工業區約2,455公頃，開發率65%，已投入工程金額約3.8億元、待投入工程金額34.2億元。
而在手較大工程案量，包括「台北雙星」C1D1工程、執行進度為鋼構和結構工程，台塑總部都更營建工程、執行進度為基礎工程。
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