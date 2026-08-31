中工法說會／新時代營運主軸深耕公共工程、發展科技廠辦

凱基金（2883）今（31）日舉行法說會，上半年稅後淨利284.4億元、每股盈餘1.64元，若加計凱基人壽FVOCI股票處分利益，對保留盈餘貢獻達677.8億元，創歷年同期新高。面對市場最關心的明年股利，總經理楊文鈞表示，凱基金股利「不會掉隊」，被問及以目前股價估算，現金殖利率有機會超過5%，他表示，「相對樂觀，也知道股東的期待」。

2026-08-31 17:49