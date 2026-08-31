寒舍法說會／寒舍艾美酒店平均房價上半年首度突破萬元 下半年看旺

寒舍（2739）餐旅31日召開法人說明會，董事長蔡伯翰表示，2026年上半年集團營收改寫歷年同期新高，獲利亦大幅成長，整體營運表現穩健。展望下半年，餐旅市場需求可望延續成長動能，公司對後市抱持審慎樂觀態度，將持續深化AI科技應用、推動多元徵才，並強化餐飲服務與通路布局，增進營運效能及市場競爭力，力拚全年營運再創佳績。

寒舍上半年合併營收26.92億元，年增3.6%、稅後淨利2.50億元，年增158.28%、每股盈餘(EPS)2.73元，年增157.55%。觀察上半年營運，第1季受惠尾牙春酒及農曆春節旺季效應，宴會與餐飲需求暢旺，加上金融資產評價較去年同期改善，推升整體獲利。第2季則掌握端午節慶商機，加上台北國際電腦展及國際商務旅客需求加持，旗下台北國際觀光飯店住房率與平均房價同步上揚。

7月單月合併營收3.81億元，年增6.27%，累計前七月營收30.73億元，年增3.93%，延續正成長走勢。其中，台北喜來登大飯店暑假前完成12間親子主題客房改裝，7月親子房銷售房晚數年增約103%。礁溪寒沐酒店升級「MU TOP尊榮貴賓廳」及部分客房設施，客房營收年增30%。展望第3季，暑期旅遊、半導體展及中秋送禮需求可望支撐住房與餐飲表現，加上國旅補助9月上路，政策公布後旗下酒店相關詢問明顯增加，可望為國旅市場增添動能。

2026年上半年，根據交通部觀光署統計，來台旅客達429萬人次，較去年同期成長，另外台北市國際觀光旅館住房率平均為72.51%、平均房價5,531元，均高於全台水準，寒舍旗下台北五星飯店表現亦優於市場，其中台北寒舍艾美酒店平均住房率達87%、平均房價站穩萬元，皆創同期最佳，寒居酒店住房率則達81%。

住房策略方面，台北喜來登大飯店與台北寒舍艾美酒店善用萬豪國際會員優勢，深耕國際商務及高端客群，寒居酒店鎖定香港、日本等海外自由行市場，礁溪寒沐酒店則強化高端溫泉度假定位，透過差異化布局與資源整合，提升整體住房收益。

面對餐旅市場競爭與消費趨勢轉變，寒舍餐旅聚焦「優化營運、深化數位、拓展品牌」三大策略，推動獲利成長。在「營運優化」上，持續精進餐飲內容、硬體設施與服務體驗。以台北寒舍艾美酒店「探索廚房」為例，自2025年10月完成升級後成效逐步顯現，當年第4季營收年增15%，2026年第一、第2季分別年增24%及18%，上半年增幅達22%。

「深化數位」方面，陸續導入智慧清潔設備、客房AI智能音箱等應用，優化人力配置，「寒舍生活App」會員數突破15萬人，串聯住宿、餐飲、購物及優惠，深化顧客黏著度與消費轉換。「品牌拓展」則朝零售化與多元通路發展，並攜手星宇航空（2646），將台北喜來登大飯店米其林一星「請客樓」及《米其林指南》入選餐廳「辰園」的餐飲體驗延伸至桃園國際機場貴賓室，擴大品牌觸及，開拓館外商機。

面對餐旅業缺工，以及台北國際飯店陸續進駐帶來的人才競爭，寒舍餐旅採取「擴大招募、強化留才」雙軌策略，一方面透過校園合作、新南向人才計畫等多元管道，擴大第一線服務人才來源，另一方面完善薪酬福利與人才培育，並自今年6月起推動中高階主管員工持股制度，深化員工與企業的長期連結，共享營運成果。同時持續推進ESG永續發展，落實在地採購、節能減碳與社會共好，兼顧經營效益與企業長期價值。

展望後市，台北國際旅展、年菜外賣、尾牙春酒及耶誕、跨年等商機陸續登場，住房與餐飲需求可望受惠。未來將進一步整合旗下品牌與資源，透過聯合行銷、餐飲企劃、會員經營及通路開發拓展營收來源，同時強化收益管理與成本控管，持續提升經營效益，為股東創造長期價值。