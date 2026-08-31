正崴、永崴決議處分森崴持股 確保股東權益與財務穩健

正威（2392）與永崴投控（3712）31日分別召開董事會，決議通過參與公開收購案，擬以每股0.05元處分所持有之森崴能源股權（正崴集團合計持股約 143,280仟股，其中永崴投控持股約121,282 仟股）。

森崴集團自114年第2季以來，因其下富崴能源承接台電離岸風電二期工程成本大幅追加致鉅額虧損，截至115年6月30日每股淨值為-15.5元，且海外子公司清算、部分銀行要求提前還款，後續虧損與風險恐持續擴大。

為避免持續認列虧損損及股東權益，正崴及永歲兩家公司決議參與公開收購應賣方式處分持股，正式結算風險，處分後正崴及永崴將喪失對森崴之控制力。

董事會業已授權董事長處理後續應賣、交割及重訊申報等事宜。惟依據該公開收購人之公開收購說明書，若應賣有價證券數量超過預定收購量時，且公開收購未依法停止之情況下，公開收購人將依同一比例分配至股為止向所有應賣人購買，故實際成交股數及交易金額，將於公開收購屆滿目之交易完成後確定。