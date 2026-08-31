凱基金明年股利有戲？總座：殖利率逾5%「相對樂觀、不會掉隊」

凱基金（2883）今（31）日舉行法說會，上半年稅後淨利284.4億元、每股盈餘1.64元，若加計凱基人壽FVOCI股票處分利益，對保留盈餘貢獻達677.8億元，創歷年同期新高。面對市場最關心的明年股利，總經理楊文鈞表示，凱基金股利「不會掉隊」，被問及以目前股價估算，現金殖利率有機會超過5%，他表示，「相對樂觀，也知道股東的期待」。

楊文鈞表示，銀行及證券子公司目前以獲利70%上繳金控為原則，但仍須保留足夠資本支應業務成長；至於凱基人壽，今年最終可上繳金控的比例仍須視年底主管機關規範而定。凱基人壽去年獲准上繳10%，由於今年上半年淨值大增約1300億元，楊文鈞表示，對今年上繳比例高於去年相對樂觀。

凱基金今年獲利表現強勁，截至7月底累計稅後淨利305.29億元、EPS達1.77元，已超越去年全年；若進一步加計凱基人壽FVOCI股票實現利益，前七月對保留盈餘貢獻達753.74億元，調整後EPS達4.41元，也讓明年股利想像空間升高。

主要子公司中，凱基證券上半年稅後淨利179.4億元，年增383%，是今年獲利成長主力；凱基銀行上半年稅後淨利42.8億元，年增27%，財富管理手續費收入年增30%。凱基人壽上半年年化投資報酬率達6.69%，其中台股投資報酬率達38.02%，CSM餘額則達2436億元。

對於金控市場近期併購動作頻繁，楊文鈞也表示，凱基金不會放過適合的併購機會，若有標的，「銀行會優先於證券」。他形容，若金控是一棵大樹，銀行就是根，顯示擴大銀行規模仍是集團未來發展的重要方向。