凱基金法說會／上半年調整後EPS 3.96元創高 總座楊文鈞喊股利不掉隊

凱基金（2883）31日召開2026年第2季法說會，凱基金控總經理楊文鈞表示，受惠於旗下子公司獲利爆發成長，今年上半年稅後純益達284.4億元，每股盈餘（EPS）達1.64元，若加計凱基人壽FVOCI股票處分利益393億元，合計對保留盈餘貢獻677.8億元，調整後EPS達3.96元，續創歷史同期新高，相較於1月1日普通股每股淨值18.6元，截至6月底，每股淨值已達26.71元。他並指出，針對投資人最關心的股利政策，強調股利「絕對不會掉隊」。

針對投資人最關心的股利政策，楊文鈞表示，銀行及證券子公司的盈餘上繳以70%為目標，實際配發仍會依當年度狀況調整，但不會與目標差距太大。金控也會持續關注各子公司的發展需求，若有增資需求，須具備實際應用方向及效益，且不能影響EPS及次年度現金股利發放，再由金控評估最具集團效益的籌資方式。

凱基金控過去配發率多數未低於40%，楊文鈞表示，金控今年整體績效不錯，強調在股利政策上「絕對不會掉隊」，管理層清楚股利是金融股投資人最重視的議題，也是公司的責任。不過，今年壽險和證券子公司獲利表現佳，隨著獲利提高，他認為不能只重視配發率，應重視現金股利是否提高，以凱基人壽而言，2025年度所屬盈餘向金控上繳的盈餘百分比約10%，相信2026年所屬盈餘上繳比率有機會以2025年更高，但最終股利政策仍須視主管機關對壽險資金上繳的相關規範而定。凱基金控財務長黃碧玲補充，今年截至7月底，調整後EPS已有4.41元。

各子公司上半年獲利表現方面，凱基人壽總經理郭瑜玲表示，凱基人壽今年上半年稅後純益達92億元，若加計實現股票處分利益390.4億元，合計對保留盈餘貢獻達482.5億元，年化ROE約6.5%，若加計FVOCI股票處分利益，調整後年化ROE達34.3%，創歷史新高；截至6月底，新契約保費收入約600億元，年增63%，其中，投資型保單年增379%，受惠新契約業務挹注，CSM（保險合約服務邊際）餘額累計達2,436億元；投資方面，上半年年化投資報酬率達6.69%。

凱基銀行總經理林素真表示，凱基銀行上半年稅後純益42.8億元，年增27%，其中，財富管理手續費收入年增30%，年化股東權益報酬率（ROE）提升至11.1%，個金存款新戶年增67%，全行活存比重達45%，個金活存比亦提高至61%。截至今年6月底，亞資專區客戶數已突破450戶，資產管理規模逾310億元，專區績效排名第六，香港分行亦已申請財管與私銀業務執照，拓展跨境富豪商機。

凱基證券總經理林志宏表示，凱基證券上半年稅後純益179.4億元，年成長383%，年化ROE達48.1%，表現優於同業，受惠於台股交投熱絡，股權承銷主辦案件總金額達477億元，市占率41%，穩居業界第一，帶動承銷手續費收入創歷史新高，財管業務營收年增61%，AUM達4,144億元，年增39%。

凱基投信總經理張慈恩指出，凱基投信上半年總資產規模5,308億元，較年初成長69%，公募基金管理資產規模達5,187億元，業界排名第九，台股資產規模2,168億元，較年初成長619%，ETF受益人次124.1萬人次，較年初成長422%。

中華開發資本總經理南怡君表示，中華開發資本上半年稅後純益7.5億元，整體投資部位評價5.6%，上市櫃投資部位評價成長16.4%，表現優於主要國際市場指數，截至6月底，AUM達621億元，多項新基金持續推進，涵蓋健康醫療、智慧製造、能源轉型及創新科技等領域，在途基金規模達100億元。

凱基金控表示，面對AI技術快速演進與創新金融轉型趨勢，集團將加速跨子公司資源整合，結合人工智慧、數據分析及客戶生態圈經營，提升服務深度與營運效率，打造兼具規模與韌性的金融服務平台。

旗下子公司並依循ONE KGI策略推進各項業務，凱基人壽聚焦智能營運、商品與服務創新，布局大健康市場，建構多元健康服務生態系；凱基銀行擴大財富管理與跨境業務布局；凱基證券著重客群經營、數位平台升級及區域市場拓展；凱基投信則優化產品布局，結合AI與數據分析，強化投資研究深度與資產管理效能；中華開發資本持續提升資產管理規模，打造全球另類投資平台，推進家族財富管理市場。透過集團資源共享與業務協作，凱基金控將進一步擴展業務版圖，朝全方位國際金融集團目標邁進。