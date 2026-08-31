航太零組件廠長亨精密31日召開股東臨時會 討論退出興櫃

航太零組件廠長亨（4546）精密31日召開股東臨時會，會中主要討論「申請終止興櫃股票櫃檯買賣」及「申請停止股票公開發行」等重大議案，正式宣告長亨啟動退出公開資本市場的流程。

長亨精密創立於1997年，早在2013年便登錄興櫃，掛牌時間甚至早於漢翔，被視為台灣航太供應鏈的隱形冠軍之一。

法人表示，長亨長期專注於飛機發動機風扇葉片、導流葉片與壓縮器模組等高階航太零組件製造，客戶擴及多家全球航空發動機大廠，在航太認證壁壘高、全球航空產業復甦之際，長亨選擇「終止興櫃」與「撤銷公發」，引發市場與投資人關注。

根據公司官方說法，此次下興櫃是基於「擴大未來經營規模，重新調整經營計畫，以因應公司長期發展策略」。然而，在董事會通過終止興櫃決議的同時，高層人事同步發生劇烈改組，加深了外界對其未來走向的揣測。

部分法人認為，長亨選擇在此時退場，背後可能考量到航太製造涉及龐大資本支出、冗長認證期，或是未來將進行私有化、股權重組及策略合作；退出公開市場能免除定期財報揭露與市場短期波動的干擾，為經營團隊爭取更大的策略轉型彈性。

不過，一旦完成終止興櫃並撤銷公開發行，股票將喪失公開市場的流動性與定價機制。對於小股東而言，未來股權處分僅能透過私下協議，如何確保現有股東權益，以及公司何時能重啟上市櫃規劃，將是市場持續關注的核心焦點。