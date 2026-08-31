合庫金法說會／股利政策定調穩定 符合股東對現金股利穩定成長期待

合庫金（5880）31日舉行法人說明會，截至7月稅後純益160.7億元，續創歷年同期新高，年成長33.2%。投資人關注股利政策，合庫金表示，近三年股利皆達1元、發放率約八成，為維持穩定發放政策，未來會符合股東對現金股利穩定成長的期待。

合庫主管說明，2025年獲利創新高，股利發放亦反映經營成果，並以現金股利為主，發放1.05元，其中現金股利每股0.8元、股票股利每股0.25元，剩下未分配盈餘作為資本累積及強化財務結構，以厚實金控風險承擔能力，亦符合公司穩定的股利政策。

合庫主管表示，近三年股利發放皆達1元、發放率八成左右，其中現金股利皆高於0.5元且持續成長，公司為維持穩定發放政策，未來股利配發將持續考量當年度獲利狀況，綜合評估公司整體財務、子公司業務拓展及資本需求、子公司現金上繳情形等因素，會符合股東對現金股利穩定成長的期待審慎規劃。