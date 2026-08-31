合庫明年現金股利可望優於今年 股利水準由這五大面向決定

合庫金今年獲利優於去年，法人關注配息水準，合庫金今天在法說會回應，近幾年來的總獲利水準都超過1元，現金股利的水準都在8成左右，都超過0.5元持續成長，例如去年每股配發1.05元，其中0.8元為現金股利，而明年的股利配發水準，將以五大面向來決定，包括當年獲利、公司財務強度、子公司業務拓展、資本需求和子公司的現金上繳、股東對股利穩定成長期待等因素。

台股上半年大漲2萬點，合庫也大舉加碼台股，合庫指出，8月合庫的投資部位較去年底增加1成，全年度現金股利約增加2至3成。在債券投資布局，合庫主要採取到期分批補券的方式，來建立更高評等價券部位，而且加碼浮動利率債券，以因應地緣政治不確定性，降低利率風險。

合庫在6月底定存減少6%多，則與資金流入股市無關。對此，合庫在法說會說明，減少6%是在調存款結構，降低高利定存以降低資金成本，並非流入股市，而未來的存款策略，包括了強化核心存款，以吸收自然人與中小企業客戶存款為主，以加強存款資金穩定性，並吸收活期存款，以提升低成本資金占比，而且將依市場資金來動態調整存款吸收策略，以這些方式來提升、優化存款結構。

對於海外獲利，合庫銀也說明，獲利占比已較114年提升，其中美國為重要引擎，比去年同期成長12%，尤其業務量方面，美國、香港、澳洲的外幣放款量分別成長26.23%、20.80%、接近20%，位列前三大，且都為雙數位成長，而在新南向國家，則以澳洲及新加坡相對被看好。合庫也指出，預計新加坡在今年底前開業，可望串連東南亞客戶與資金需求的新商機，柬埔寨則仍由於當地及外部環境仍不確定，現階段將更強化風管，選擇優質客戶承作。