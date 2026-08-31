合庫金法說會／估預售屋市場偏保守 央行短期內鬆綁信用管制可能性低

合庫金今年獲利優於去年，法人關注配息水準，合庫金今天在法說會回應，近幾年來的總獲利水準都超過1元，現金股利的水準都在8成左右，都超過0.5元持續成長，例如去年每股配發1.05元，其中0.8元為現金股利，而明年的股利配發水準，將以五大面向來決定，包括當年獲利、公司財務強度、子公司業務拓展、資本需求和子公司的現金上繳、股東對股利穩定成長期待等因素。

2026-08-31 17:06