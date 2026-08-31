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合庫金法說會／估預售屋市場偏保守 央行短期內鬆綁信用管制可能性低
合庫金（5880）今日召開法說會，展望下半年房市仍有交屋潮支撐，估呈現量縮價盤整格局。購屋需求回歸自住型，中古屋市場買氣相對回溫，預售屋市場偏向保守趨勢。依目前資訊觀察央行短期內全面鬆綁選擇性信用管制可能性仍偏低。
8月青安3.0正式上路，合庫個金主管說明，截至目前受理400多件，金額30-40億元並陸續完成十幾件撥貸。預估8月整體青安撥貸約40億，由於7月有青安2.0末班車效應，撥貸量增至63億，8月份將回歸正常。
對於房市景氣，合庫指出，今年買賣移轉棟數回溫主要因為過往幾年預售屋交屋潮導致，未來房市景氣預估呈現量縮價盤整格局。截至8月底房貸餘額約8,950億，較去年底成長130億，增加原因為青安貸款及既有預售屋交屋案件挹注，預估下半年仍有交屋潮支撐，房貸業務維持穩定成長。
此外，合庫7月底土建融餘額1,550億元，較去年減少20億，年減幅4.4%，主因銀行法72-2比例仍屬偏高。未來仍以優良建商為承做目標。預期未來貸款動能審慎看待。
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